『日プ新世界』ポジション評価の最終結果発表へ INIがサプライズでアドバイス
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#7が、きょう7日午後9時からLeminoにて無料配信される。それに先立って、見どころが公開された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
#6では、生き残りをかけた新たな戦い「ポジション評価」が幕を開けた。今回導入された新ルール「OPEN ROUND（オープン ラウンド）」は、50人の練習生が9チームに分かれ、既存の楽曲を自らの手でアレンジし、唯一無二のパフォーマンスを作り上げるというもの。チーム内1位には1万ポイント、さらに全体で1位となったチーム全員には5万ポイントという、順位を大きく揺るがす破格のベネフィットが与えられる。メインボーカル、メインダンサー、メインラッパーといった重要パートを巡る争いだけでなく、チーム全体としていかに高い完成度を見せられるか。自らの役割に悩み、助け合いながら、一筋縄ではいかないクリエイティブに挑む練習生たちの姿に注目が集まっている。
#7では、ポジション評価の後半戦を届ける。50人から35人へと絞り込まれる重要な局面を前に、練習生たちのもとへ「101 SPECIAL BUDDY」であるINIのメンバーが再びサプライズで駆けつけ、特別レッスンを実施。前回の配信では、ラップパートの練習生の自信を引き出し、経験者ならではのアドバイスが大きな話題となった。
自由なアレンジが許される「OPEN ROUND」だからこそ、隠れていた才能が爆発し、見事な覚醒を遂げる練習生が現れる一方、実力者ゆえの重圧や意見の食い違いに苦悩し、ステージを完成させる難しさに直面するチームも。本気で夢を追っているからこそぶつかり合うプライド、その先に生まれる絆。全チームのパフォーマンス終了後には、ついにポジション評価の最終結果が発表される。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
#6では、生き残りをかけた新たな戦い「ポジション評価」が幕を開けた。今回導入された新ルール「OPEN ROUND（オープン ラウンド）」は、50人の練習生が9チームに分かれ、既存の楽曲を自らの手でアレンジし、唯一無二のパフォーマンスを作り上げるというもの。チーム内1位には1万ポイント、さらに全体で1位となったチーム全員には5万ポイントという、順位を大きく揺るがす破格のベネフィットが与えられる。メインボーカル、メインダンサー、メインラッパーといった重要パートを巡る争いだけでなく、チーム全体としていかに高い完成度を見せられるか。自らの役割に悩み、助け合いながら、一筋縄ではいかないクリエイティブに挑む練習生たちの姿に注目が集まっている。
自由なアレンジが許される「OPEN ROUND」だからこそ、隠れていた才能が爆発し、見事な覚醒を遂げる練習生が現れる一方、実力者ゆえの重圧や意見の食い違いに苦悩し、ステージを完成させる難しさに直面するチームも。本気で夢を追っているからこそぶつかり合うプライド、その先に生まれる絆。全チームのパフォーマンス終了後には、ついにポジション評価の最終結果が発表される。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。