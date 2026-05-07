ほっともっと、ソニーのヘッドフォンや電子マネーが当たる公式X・Instagramでプレゼントキャンペーン実施!
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は、アジアフェア第2弾として登場した『麻辣湯弁当』『ガパオライス』シリーズの発売を記念し、公式SNS(X・Instagram)にて「ほっともっと電子マネー」や、軽量設計と高音質を両立した「ソニー ヘッドフォン(WHCH520BZ)」が当たるキャンペーンを実施する。期間は2026年5月8日10時から5月19日23時59分まで。
Xでは、公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポストすることで応募できる。賞品は「ほっともっと電子マネー500円分」で、当選人数は100名。期間中は何度でも応募可能となっている。
一方、Instagramでは、公式アカウントをフォローし、対象投稿に「いいね」をすることで応募できる。賞品には「ソニー ヘッドフォン(WHCH520BZ)」が用意され、当選人数は1名。
なお、当選者には各SNSのダイレクトメッセージで通知されるとのこと。
Xでは、公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポストすることで応募できる。賞品は「ほっともっと電子マネー500円分」で、当選人数は100名。期間中は何度でも応募可能となっている。
一方、Instagramでは、公式アカウントをフォローし、対象投稿に「いいね」をすることで応募できる。賞品には「ソニー ヘッドフォン(WHCH520BZ)」が用意され、当選人数は1名。
なお、当選者には各SNSのダイレクトメッセージで通知されるとのこと。