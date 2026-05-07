テレビが壊れたことで蘇る昭和の懐かしい思い出。大吉じいちゃんと愛猫タマが紡ぐ、何気ないけど愛おしい日々を綴ったコミックエッセイ第12巻【書評】

テレビが壊れたことで蘇る昭和の懐かしい思い出。大吉じいちゃんと愛猫タマが紡ぐ、何気ないけど愛おしい日々を綴ったコミックエッセイ第12巻【書評】