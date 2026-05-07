【プッシュ通知サービス】 2026年5月7日開始

いつも当サイトをご利用いただきありがとうございます。この度、新着記事やおすすめ情報をブラウザの通知機能でお届けする「Webプッシュ通知」を導入いたしました。アプリのインストールは不要です。通知を「許可」していただくだけで、サイトを見ていない時でも最新の話題を受け取ることができます。

プッシュ通知とは？

プッシュ通知とは、ユーザーが当サイトを閲覧していない時でも、お客様のデバイス（パソコン、スマートフォンなど）の画面に、リアルタイムでお知らせがポップアップ表示される機能です。MANGA Watchから最新記事が配信されますので、お得な情報のキャッチや見逃し防止が可能です。

【プッシュ通知イメージ】

Safariで撮影したものです

配信される情報について

主に以下の情報を配信いたします。

24時間以内に更新した記事

PR情報など

編集部からのお知らせ

※ 現在のシステム仕様上、受け取る通知の種類（記事のみ、PRのみ等）をお客様ご自身で選択・設定することはできません。あらかじめご了承ください。

※本機能の利用は無料ですが、情報の受信にかかる通信料はお客様のご負担となります。

対応環境

本機能は、以下のブラウザでご利用いただけます。

【対応OS/ブラウザ】 OS ブラウザ Windows Chrome、Firefox、Microsoft Edge Mac Chrome、Firefox、Microsoft Edge、safari Android Chrome、Firefox、Microsoft Edge

※iOSは非対応となります

設定方法

通知の許可・ブロックは、ブラウザの設定からいつでも変更可能です。

プッシュ通知をONにする方法

当サイトにアクセスした際、ページをクリック、またはスクロールをするとブラウザの上部に「通知を許可しますか？」というメッセージが表示されます。

受け取る場合は [許可する(or 許可)] をクリックしてください。

※上記の方法以外で各ブラウザごとで通知をONにする場合は下記の方法をご参考にしてください（当サイトにアクセスした状態で設定してください）。

WindowsでONにする場合

・Google chrome

アドレスバーの左端にある 鍵マーク または 設定アイコンをクリックします。

メニュー内の 「通知」 の横にあるスイッチを [ON]（青色） に切り替えます。

「再読み込み」ボタンが表示されたらクリックして設定を完了します。

・Firefox

アドレスバーの左横にある 吹き出しマークをクリックします。

[許可する] をクリックします。

・Microsoft Edge

アドレスバー（URL）の左横にある 鍵マーク をクリックします。

表示されたメニューから [このサイトの権限] をクリックします。

設定画面が開くので、「通知」 の項目を [許可] に変更します。

元のタブに戻り、ページを再読み込みしてください。

MacでONにする場合

・Google Chrome / Microsoft Edge

アドレスバー（URL）の左にある鍵マークまたは設定アイコンをクリックします。

「通知」 のスイッチを オン（青色）または「許可済み」 に切り替えます。

・Firefox

アドレスバーの左横にある吹き出しマークをクリックします。

「許可する」をクリックする

・Safari

「Webサイト“〇〇”が通知センターに通知を送信しようとしています。」と表じがされます

「許可」をクリックする

※上記が表示されなかった場合は、Mac画面の一番上にある「メニューバー」から下記のご確認をお願いします。

メニューバー（画面左上）の [Safari] ＞ [設定] ＞ [Webサイト] ＞ [通知] の画面の一番下にある、「通知の送信許可を求めるプロンプトの表示をWebサイトに許可」にチェックがついているか確認してください。

チェックが外れていると、サイト側が通知を出そうとしてもSafariが自動でブロックしてしまいます。

AndroidスマートフォンでONにする場合

・Google chrome

Chromeブラウザで当サイトを開き、右上の メニュー 三点リーダー をタップします。

[設定] ＞ [サイトの設定] ＞ [通知] の順に進みます。

「通知」のスイッチを オン にします。

もし「ブロック」の一覧に当サイトのURLがある場合は、それをタップして [通知を表示する] をオンに切り替えてください。

・Microsoft Edge

Edgeブラウザで当サイトを開き、画面の メニュー [≡] または […] をタップします。

「Cookieとサイトのアクセス許可」＞「通知」

トグルスイッチをオン（青色）にする。

特定のサイト一覧から当サイトを探し、「許可」に設定してください

・Firefox

Firefoxアプリで当サイトを開き、画面のメニューをタップします。

[設定] ＞ [サイトの許可] をタップします。

[通知] を選択し、[許可を求める] にチェックを入れるかスイッチをオンにします。

プッシュ通知をOFFにする方法

「通知が頻繁に届くので止めたい」「一度許可したが解除したい」という場合は、以下の手順で設定を変更できます。

WindowsでOFFにする場合

・Google chrome

アドレスバー右端のメニューから「設定」をクリック

「プライバシーとセキュリティ」＞「サイトの設定」＞「通知」を選択

「通知の送信を許可するサイト」のリストから当サイトを探す

右側のメニューから「ブロック」または「削除」を選択

・Firefox

アドレスバーの左横にある設定アイコンをクリックします。

「通知の送信」の項目に「許可」と表示されている場合、その横にある [?]（許可設定を削除） をクリックします。

これで次回以降、このサイトから通知は届かなくなります。

・Microsoft Edge の場合

アドレスバー（URL）の左横にある 鍵マークをクリックします。

表示されたメニューの 「このサイトに対する権限」をクリックし、「通知」 の項目を「ブロック」 にするか、もしくは鍵マークから [ブロック] を選択します。

Macで通知をOFFにする場合

・Google Chrome / Microsoft Edge

アドレスバー（URL）の左横にある鍵マークまたは設定アイコンをクリックします。

「通知」 の横にあるスライドスイッチを オフ（グレー）または「ブロック」 に切り替えます。

設定を反映させるため、ページを 再読み込み してください。

・Safari の場合（標準ブラウザ）

メニューバー（画面左上）の [Safari] ＞ [設定...] をクリックします。

上部の [ウェブサイト] タブを選択し、左側のリストから [通知] を選びます。

右側のサイト一覧から当サイト（または停止したいサイト）を探します。

右側のプルダウンを [拒否] に変更します。

・Firefox の場合

アドレスバーの左横にある設定アイコンをクリックします。

「通知」の項目に「許可」と表示されている場合、その横にある[許可設定を削除]をクリックします。

これで設定がリセットされ、次回から通知が届かなくなります。

AndroidスマートフォンでOFFにする場合

・Google chrome

Chromeブラウザを開き、右上のメニューから「設定」を選択

「通知」＞「サイトの設定」などへ進む

通知許可リストから 〇〇 Watch を探してタップ

「通知を表示」をオフにする、または「削除/リセット」を選択

・Firefox の場合

Firefoxアプリ右下の メニューをタップします。

[設定] ＞ [サイトの許可] をタップします。

[通知] をタップし、一覧から当サイトの設定を [ブロック] にするか、許可を取り消します。

・Microsoft Edge

Edgeの画面下中央にある メニュー [≡] をタップします。

「設定」>「Cookie とサイトのアクセス許可」の順に選択。

「通知」を開き、通知をオフにしたいサイトを選択してブロック。

各種ブラウザごとの詳しい設定方法はこちら

Google Chromeでの設定方法

Microsoft Edgeでの設定方法

Firefoxでの通知設定方法

safariでの通知設定方法

通信環境に関するご注意

プッシュ通知は通信状況の影響を受けやすいため、電波の不安定な場所や、接続環境によっては受信できないことがございます。通知が届かない際は、一度通信状態をご確認いただけますと幸いです。

お客様に関する情報の取り扱いについて

当社は、本機能において取得するお客様に関する情報について、当社プライバシーポリシーの定めに従い、適切に取り扱うものとします。

2026年5月7日現在