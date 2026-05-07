MANGA Watchでプッシュ通知が利用できるようになりました
いつも当サイトをご利用いただきありがとうございます。この度、新着記事やおすすめ情報をブラウザの通知機能でお届けする「Webプッシュ通知」を導入いたしました。アプリのインストールは不要です。通知を「許可」していただくだけで、サイトを見ていない時でも最新の話題を受け取ることができます。
プッシュ通知とは？
プッシュ通知とは、ユーザーが当サイトを閲覧していない時でも、お客様のデバイス（パソコン、スマートフォンなど）の画面に、リアルタイムでお知らせがポップアップ表示される機能です。MANGA Watchから最新記事が配信されますので、お得な情報のキャッチや見逃し防止が可能です。
Safariで撮影したものです
配信される情報について
主に以下の情報を配信いたします。
24時間以内に更新した記事
PR情報など
編集部からのお知らせ
※ 現在のシステム仕様上、受け取る通知の種類（記事のみ、PRのみ等）をお客様ご自身で選択・設定することはできません。あらかじめご了承ください。
※本機能の利用は無料ですが、情報の受信にかかる通信料はお客様のご負担となります。
対応環境
本機能は、以下のブラウザでご利用いただけます。【対応OS/ブラウザ】 OS ブラウザ Windows Chrome、Firefox、Microsoft Edge Mac Chrome、Firefox、Microsoft Edge、safari Android Chrome、Firefox、Microsoft Edge
※iOSは非対応となります
設定方法
通知の許可・ブロックは、ブラウザの設定からいつでも変更可能です。
プッシュ通知をONにする方法
当サイトにアクセスした際、ページをクリック、またはスクロールをするとブラウザの上部に「通知を許可しますか？」というメッセージが表示されます。
受け取る場合は [許可する(or 許可)] をクリックしてください。
※上記の方法以外で各ブラウザごとで通知をONにする場合は下記の方法をご参考にしてください（当サイトにアクセスした状態で設定してください）。
WindowsでONにする場合
・Google chrome
アドレスバーの左端にある 鍵マーク または 設定アイコンをクリックします。
メニュー内の 「通知」 の横にあるスイッチを [ON]（青色） に切り替えます。
「再読み込み」ボタンが表示されたらクリックして設定を完了します。
・Firefox
アドレスバーの左横にある 吹き出しマークをクリックします。
[許可する] をクリックします。
・Microsoft Edge
アドレスバー（URL）の左横にある 鍵マーク をクリックします。
表示されたメニューから [このサイトの権限] をクリックします。
設定画面が開くので、「通知」 の項目を [許可] に変更します。
元のタブに戻り、ページを再読み込みしてください。
MacでONにする場合
・Google Chrome / Microsoft Edge
アドレスバー（URL）の左にある鍵マークまたは設定アイコンをクリックします。
「通知」 のスイッチを オン（青色）または「許可済み」 に切り替えます。
・Firefox
アドレスバーの左横にある吹き出しマークをクリックします。
「許可する」をクリックする
・Safari
「Webサイト“〇〇”が通知センターに通知を送信しようとしています。」と表じがされます
「許可」をクリックする
※上記が表示されなかった場合は、Mac画面の一番上にある「メニューバー」から下記のご確認をお願いします。
メニューバー（画面左上）の [Safari] ＞ [設定] ＞ [Webサイト] ＞ [通知] の画面の一番下にある、「通知の送信許可を求めるプロンプトの表示をWebサイトに許可」にチェックがついているか確認してください。
チェックが外れていると、サイト側が通知を出そうとしてもSafariが自動でブロックしてしまいます。
AndroidスマートフォンでONにする場合
・Google chrome
Chromeブラウザで当サイトを開き、右上の メニュー 三点リーダー をタップします。
[設定] ＞ [サイトの設定] ＞ [通知] の順に進みます。
「通知」のスイッチを オン にします。
もし「ブロック」の一覧に当サイトのURLがある場合は、それをタップして [通知を表示する] をオンに切り替えてください。
・Microsoft Edge
Edgeブラウザで当サイトを開き、画面の メニュー [≡] または […] をタップします。
「Cookieとサイトのアクセス許可」＞「通知」
トグルスイッチをオン（青色）にする。
特定のサイト一覧から当サイトを探し、「許可」に設定してください
・Firefox
Firefoxアプリで当サイトを開き、画面のメニューをタップします。
[設定] ＞ [サイトの許可] をタップします。
[通知] を選択し、[許可を求める] にチェックを入れるかスイッチをオンにします。
プッシュ通知をOFFにする方法
「通知が頻繁に届くので止めたい」「一度許可したが解除したい」という場合は、以下の手順で設定を変更できます。
WindowsでOFFにする場合
・Google chrome
アドレスバー右端のメニューから「設定」をクリック
「プライバシーとセキュリティ」＞「サイトの設定」＞「通知」を選択
「通知の送信を許可するサイト」のリストから当サイトを探す
右側のメニューから「ブロック」または「削除」を選択
・Firefox
アドレスバーの左横にある設定アイコンをクリックします。
「通知の送信」の項目に「許可」と表示されている場合、その横にある [?]（許可設定を削除） をクリックします。
これで次回以降、このサイトから通知は届かなくなります。
・Microsoft Edge の場合
アドレスバー（URL）の左横にある 鍵マークをクリックします。
表示されたメニューの 「このサイトに対する権限」をクリックし、「通知」 の項目を「ブロック」 にするか、もしくは鍵マークから [ブロック] を選択します。
Macで通知をOFFにする場合
・Google Chrome / Microsoft Edge
アドレスバー（URL）の左横にある鍵マークまたは設定アイコンをクリックします。
「通知」 の横にあるスライドスイッチを オフ（グレー）または「ブロック」 に切り替えます。
設定を反映させるため、ページを 再読み込み してください。
・Safari の場合（標準ブラウザ）
メニューバー（画面左上）の [Safari] ＞ [設定...] をクリックします。
上部の [ウェブサイト] タブを選択し、左側のリストから [通知] を選びます。
右側のサイト一覧から当サイト（または停止したいサイト）を探します。
右側のプルダウンを [拒否] に変更します。
・Firefox の場合
アドレスバーの左横にある設定アイコンをクリックします。
「通知」の項目に「許可」と表示されている場合、その横にある[許可設定を削除]をクリックします。
これで設定がリセットされ、次回から通知が届かなくなります。
AndroidスマートフォンでOFFにする場合
・Google chrome
Chromeブラウザを開き、右上のメニューから「設定」を選択
「通知」＞「サイトの設定」などへ進む
通知許可リストから 〇〇 Watch を探してタップ
「通知を表示」をオフにする、または「削除/リセット」を選択
・Firefox の場合
Firefoxアプリ右下の メニューをタップします。
[設定] ＞ [サイトの許可] をタップします。
[通知] をタップし、一覧から当サイトの設定を [ブロック] にするか、許可を取り消します。
・Microsoft Edge
Edgeの画面下中央にある メニュー [≡] をタップします。
「設定」>「Cookie とサイトのアクセス許可」の順に選択。
「通知」を開き、通知をオフにしたいサイトを選択してブロック。
各種ブラウザごとの詳しい設定方法はこちら
Google Chromeでの設定方法
Microsoft Edgeでの設定方法
Firefoxでの通知設定方法
safariでの通知設定方法
通信環境に関するご注意
プッシュ通知は通信状況の影響を受けやすいため、電波の不安定な場所や、接続環境によっては受信できないことがございます。通知が届かない際は、一度通信状態をご確認いただけますと幸いです。
お客様に関する情報の取り扱いについて
当社は、本機能において取得するお客様に関する情報について、当社プライバシーポリシーの定めに従い、適切に取り扱うものとします。
2026年5月7日現在