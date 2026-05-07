こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

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本日2026年5月7日は、バッグが置ける棚と移動しやすいキャスターが備え付けられた、山善（YAMAZEN）の「ハンガーラック 棚付き キャスター付き」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

ハンガーラック 棚付き キャスター付き 幅60 奥行43 高さ150 cm コートハンガーラック ラック 玄関 収納 リビング クローゼット 鞄置き カバン置き 部屋干し 室内干し 山善 YAMAZEN 【送料無料】 2,999円 （ポイント3倍） 楽天で購入する PR PR

アウターもバッグもまとめて収納できる、山善のキャスター付きハンガーラックがポイント3倍とお買い得！

帰宅後のアウターやバッグ、つい置きっぱなしになっていませんか？

山善（YAMAZEN）の「ハンガーラック 棚付き キャスター付き」は、衣類とバッグやシューズをまとめて収納できる実用派ラック。

キャスター付きで移動しやすく、部屋干し用としても活躍してくれるアイテムがポイント3倍とお買い得です。

本製品は、日常使いしやすいシンプル設計が魅力の収納アイテムです。

ハンガーバーにはアウターやシャツをサッと掛けられるので、帰宅後の“仮置きスペース”としてかなり便利。

玄関や寝室、洗面所など、さまざまな場所で活躍してくれます。

キャスター付きなので、掃除の際に移動しやすいだけでなく、部屋干しラックとしても活躍。

洗濯物を掛けたまま日当たりの良い場所へ動かせるため、室内干しの使い勝手を高めてくれます。

アウターもバッグもまとめて収納できる

ハンガーバーにはアウターやシャツをサッと掛けられ、バッグ収納にも対応。

両脇にバッグを引っ掛けやすい突起が付いており、ハンガーやバッグのズレ落ちを防止するとともに定位置管理がしやすくなっています。

さらに、下部には棚を搭載し、ハンドバッグや小物を置けるため、脱いだ上着と荷物をまとめて収納できます。

玄関周りに散らかりがちなアイテムを一箇所に集約できるのは大きなメリットです。

山善の「ハンガーラック 棚付き キャスター付き」は、キャスター付きで移動も簡単なので、玄関収納から部屋干しまで幅広いシーンで活躍。

衣類を掛ける収納力とバッグなどを置ける棚機能も兼ね備えた実用派ラックです。

ハンガーラック 棚付き キャスター付き 幅60 奥行43 高さ150 cm コートハンガーラック ラック 玄関 収納 リビング クローゼット 鞄置き カバン置き 部屋干し 室内干し 山善 YAMAZEN 【送料無料】 2,999円 （ポイント3倍） 楽天で購入する PR PR

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Image/Source:楽天市場