「公私の区別が場所じゃなくて相手だと思っている」情報漏洩事件から読み解く若者のSNS認識
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下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「【正社員テロ】SNSでのバッシング嵐は確定です。西日本シティ銀行を待ち受ける今後の地獄がこれ【BeReal 情報漏洩】」を公開した。動画では、西日本シティ銀行の若手行員によるSNS「BeReal（ビーリアル）」を通じた情報漏洩事件を取り上げ、若年層のSNSに対する認識と、企業側の危機管理広報の甘さについて指摘している。
動画冒頭で下矢氏は、西日本シティ銀行の若手行員が顧客情報や目標数値などが映り込んだ行内の様子を撮影し、SNSに投稿した経緯を説明。「どんたく」という大規模な祭りのパレードへの参加を全社的に自粛するなど、事態が大きくなっていると背景を語った。
中盤では、情報漏洩のきっかけとなったSNS「BeReal」の特性に言及。通知から「2分以内」に内カメラと外カメラで撮影して投稿しなければならない仕様や、友人同士の限られた空間であるという認識が、今回の事態を引き起こしたと分析した。さらに、「公私の区別を場所でつけていた」上の世代に対し、若年層は「公私の区別を場所じゃなくて相手だと思っている」と指摘し、ネットリテラシーの世代間ギャップを浮き彫りにしている。その上で、「ビジネスの世界のネットリテラシーを教えないといけない」と企業側の教育不足を問題視した。
終盤には、西日本シティ銀行が発表した謝罪文に言及。謝罪文の中に「拡散されたことが明らかになりました」といった、第三者のせいにするような責任回避と取られかねない表現が散見されるとし、「ところどころ俺悪くないもんみたいな感じがにじみ出ちゃってる」と苦言を呈した。最後に、上場企業としての説明責任から逃げ切ることは難しいとし、金融機関として適切な対応を取るべきだと語った。
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中盤では、情報漏洩のきっかけとなったSNS「BeReal」の特性に言及。通知から「2分以内」に内カメラと外カメラで撮影して投稿しなければならない仕様や、友人同士の限られた空間であるという認識が、今回の事態を引き起こしたと分析した。さらに、「公私の区別を場所でつけていた」上の世代に対し、若年層は「公私の区別を場所じゃなくて相手だと思っている」と指摘し、ネットリテラシーの世代間ギャップを浮き彫りにしている。その上で、「ビジネスの世界のネットリテラシーを教えないといけない」と企業側の教育不足を問題視した。
終盤には、西日本シティ銀行が発表した謝罪文に言及。謝罪文の中に「拡散されたことが明らかになりました」といった、第三者のせいにするような責任回避と取られかねない表現が散見されるとし、「ところどころ俺悪くないもんみたいな感じがにじみ出ちゃってる」と苦言を呈した。最後に、上場企業としての説明責任から逃げ切ることは難しいとし、金融機関として適切な対応を取るべきだと語った。
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