カプリチョーザ監修の冷凍食品第2弾が登場!レンジアップですぐに食べられる「ライスコロッケ」【セブン‐イレブン】
セブン‐イレブン･ジャパンは、カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」が監修する冷凍食品の第2弾「カプリチョーザ監修 ライスコロッケ」を、5月12日から全国の店舗で発売する。
現在は、第1弾として、カプリチョーザの看板メニューを再現した冷凍パスタ「カプリチョーザ監修 トマトとニンニク」を販売している。第2弾では、カプリチョーザのライスコロッケを再現した。◆カプリチョーザ監修の本格ライスコロッケ
価格:298円(税込321.84円)
発売日:5月12日〜順次
販売エリア:全国
工場で炊飯、パン粉漬け･フライ、ソースづくりまで一貫して手間暇かけたライスコロッケ。レンジアップだけで簡単に食べられる。2種のパン粉を使って食感良く仕上げ、薄衣にすることで、心地よい食感に仕立てた。ニンニクのパンチが効いたカプリチョーザのトマトソースを再現するため、フレッシュな酸味のトマトにニンニクやペッパーを使用している。◆「カプリチョーザ監修 トマトとニンニク」
価格:328円(税込354.24円)
販売エリア:全国
カプリチョーザの甘みとコクのあるトマトソースをベースに、ニンニクの香ばしい香りをしっかり溶け込ませオイルで仕上げた、シンプルながらもパンチの効いた味わいを再現。甘みを感じる完熟トマトと、溶け出したチーズのまろやかなコクが重なり、ソースが麺に絡む仕立て。