プレゼントあり！ピルクル 400×たまごっちコラボキャンペーン開催
日清ヨーク株式会社は、生きたまま腸に届く乳酸菌「NY1301株」が400億個（65ml あたり）含まれた特定保健用食品「ピルクル 400」と今年で誕生から30周年を迎えた「たまごっち」がコラボした「ピルクル 400×たまごっち みんなでつづけよう！ キャンペーン」を５月10日（日）より実施する。
今回のキャンペーンは、５月11日（月）より数量限定で発売される「ピルクル 400」と「たまごっち」のコラボパッケージの発売に合わせて実施されるもので、対象商品を購入して応募すると「たまごっちグッズ」が計505名に当たる。また、応募者には全員にオリジナル待ち受け画像をプレゼント。
コラボパッケージは全16種類。まめっちやくちぱっちなど定番の人気たまごっちや、 みゃおっち、いるかっちなど新しく発見されたたまごっちがパッケージに登場。
そして、対象商品は特定保健用食品の「ピルクル 400 65ml×10」に加え、「糖類・カロリー50％オフ 65ml×10」、「鉄分 65ml×10」、「Ca&V 65ml×10」。
応募期間は５月10日（日）00:00〜６月20日（土）23:59まで。レシート有効期間は５月９日（土）〜６月20日（土）で対象となるレシートは期間内に発行されたもののみ。応募方法は「ピルクル 400」シリーズの対象商品を購入し、応募画面の案内に従って必要事項を入力のうえ、購入したレシートを撮影し画像をアップロードするだけ。
気になる「たまごっちグッズ」は２種類。対象商品３個購入で応募可能な「A コース」は「ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリート BOX（12 種）」（当選人数５名）。ぷっくりアップリケ刺繍がかわいい、たまごっちの「ぬいピン」全 12 種のコンプリートBOXで、新作たまごっち「Tamagotchi Paradise」に登場する定番の人気たまごっちや新しく発見されたたまごっちが集結。裏面は安全ピンが付いていて、色々なところにつけられる。
１個購入で応募可能な「B コース」は、まめっち、くちぱっち、みみっち、くりてんの「ぷりぬいぷち」（当選人数各125名）。さらに、期間中に応募した方全員に、たまごっち×ピルクル 400 のオリジナル待ち受け画像をプレゼントする。
今回のキャンペーンは、５月11日（月）より数量限定で発売される「ピルクル 400」と「たまごっち」のコラボパッケージの発売に合わせて実施されるもので、対象商品を購入して応募すると「たまごっちグッズ」が計505名に当たる。また、応募者には全員にオリジナル待ち受け画像をプレゼント。
そして、対象商品は特定保健用食品の「ピルクル 400 65ml×10」に加え、「糖類・カロリー50％オフ 65ml×10」、「鉄分 65ml×10」、「Ca&V 65ml×10」。
応募期間は５月10日（日）00:00〜６月20日（土）23:59まで。レシート有効期間は５月９日（土）〜６月20日（土）で対象となるレシートは期間内に発行されたもののみ。応募方法は「ピルクル 400」シリーズの対象商品を購入し、応募画面の案内に従って必要事項を入力のうえ、購入したレシートを撮影し画像をアップロードするだけ。
気になる「たまごっちグッズ」は２種類。対象商品３個購入で応募可能な「A コース」は「ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリート BOX（12 種）」（当選人数５名）。ぷっくりアップリケ刺繍がかわいい、たまごっちの「ぬいピン」全 12 種のコンプリートBOXで、新作たまごっち「Tamagotchi Paradise」に登場する定番の人気たまごっちや新しく発見されたたまごっちが集結。裏面は安全ピンが付いていて、色々なところにつけられる。
１個購入で応募可能な「B コース」は、まめっち、くちぱっち、みみっち、くりてんの「ぷりぬいぷち」（当選人数各125名）。さらに、期間中に応募した方全員に、たまごっち×ピルクル 400 のオリジナル待ち受け画像をプレゼントする。