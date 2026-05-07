1歳から子役として活躍し、5歳の時には“第2の芦田愛菜”と言われ話題となった俳優の豊嶋花（19）。花束を抱えた写真や母親役との2ショットに絶賛の声が寄せられている。

【映像】松本若菜との2ショットや仮面ライダー出演俳優との温泉旅行ショット

2013年、NHKの朝ドラ「あまちゃん」でヒロインの母親役を演じた小泉今日子の幼少期を、「ごちそうさん」では杏演じるヒロインの幼少期を担当。テレビ朝日のドラマ「トットちゃん！」では黒柳徹子の幼いころを演じるなど、子役として活躍してきた。

Instagramでは「幸せな温泉旅行でした」と「仮面ライダーガッチャード」でヒロインを演じ、2025年放送のドラマ「なんで私が神説教」で共演した俳優・松本麗世と旅行中のプライベートショットなども披露している。

母親役・松本若菜との2ショットに絶賛の声

4日には出演したNHKのドラマ「対決」が最終回を迎えたことを報告。「社会問題に切り込む刺激的な作品でとてもやりがいのある楽しい撮影でした。麻衣子を演じさせていただき幸せでしたーっ！！最後はお母さん役の松本若菜さんと！ご一緒できて光栄です」とコメントし、松本との2ショットも公開した。

この投稿には「ほんまの親子みたいでなんかほっこりです！」「ステキな写真」「おでこ出してもかわいい」など、絶賛の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）