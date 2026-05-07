お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃんが7日までにXを更新。恒例となった「芸人豆知識」でニューヨーク屋敷裕政について言及した。

良ちゃんは「芸能豆知識」と題したポストを連投し、既にネット上に定着。今回はニューヨーク屋敷だった。

屋敷は3日のYouTube生配信で、2日に東京ドームで行われたボクシングの4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上尚弥と中谷潤人による“世紀の一戦”について言及。1分間最強を決める格闘イベント「ブレイキングダウン」を引き合いに出し、「あれを見たら、ブレイキングダウンってカスなんだなって」などと語っていた。

良ちゃんは「芸能豆知識」と鉄板の前置きをした上で「ブレイキングダウンをカスと言ったニューヨーク屋敷は同期のデニス松下の結婚式の2次会をブレイキングダウンを見るために断った」と痛烈暴露を行った。

このポストに対し「見てたからこそ正しい判断ができるんじゃないの？」「ちゃんと見た上で言ってる分まだマシ」「つまり、ちゃんと見た上でカスだと判断したんですね」などの声が寄せられていた。

屋敷は3日の生配信でボクシングについて「芸術やわ〜」と絶賛。「何年も意識しとった相手とさ、オヤジがどっちも見とってさ。布袋（寅泰）さんがおってさ。すごい臨場感やんか。その中で殴り合って、2人で笑い合って、どういう境地なんやろ。最高やろうな終わった後とか、ありがとうとか言って」と語った。

その上で「ブレイキングダウンなんてカスなんじゃないかとちょっと思っちゃった。そんなわけないけど。あれを見たら、ブレイキングダウンってカスなんだなって。美しすぎて。あの試合と2人の感じが」と語った。

さらに「何か月も何年も努力して研究して。いろんなこと我慢して。自分をコントロールして律して。そう考えると、ブレイキングダウンってのはクソみたいな感じしてきた」と繰り返した。そして「ブレイキングってすごいと思うけど、まず人と殴り合うって怖くてようせんし。すごい覚悟あると思うけど、ちょっとすごかったな」とフォローを入れつつ持論を展開していた。