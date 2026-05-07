“農業俳優”工藤阿須加、栽培中の野菜の様子を公開「これは味も見た目もかなり期待できる」
俳優の工藤阿須加（34）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。自身の農園で育てている野菜の様子を公開した。
【写真】「ええ男やなぁ」栽培中の畑での近影を公開した工藤阿須加
2021年から本格的に農業に取り組み始め、現在は俳優業との“二刀流”に挑んでいる工藤は、「早く皆さんに伝えたい新しい作品もまたまだありますが、告知を必ずするのでそれまでお楽しみに」と書き出し、「そして野菜達も元気元気 たくさんの方の協力があり今年も一つ一つドラマや映画、野菜作りも気合い入れてやっとります」「毎年恒例の野菜の二つですが、1枚目の野菜は、、、これは味も見た目もかなり期待できる!!!後は天気次第、、、笑」と畑の様子を写真を添えて報告。「#なんの野菜でしょう」とハッシュタグでフォロワーに問いかけた。
この投稿にファンからは「あすかくんの作った野菜食べたい」「1枚目とうもろこしですか？色々本当に楽しみです」「作品の告知も楽しみだし、農業関連の投稿もとても嬉しいです」「ええ男やなぁ」「イケメン最高です」「ここ最近、長雨や猛暑でなかなか農産物の成長が不安かと思いますが成長見守ってます！」などの声が寄せられている。
【写真】「ええ男やなぁ」栽培中の畑での近影を公開した工藤阿須加
2021年から本格的に農業に取り組み始め、現在は俳優業との“二刀流”に挑んでいる工藤は、「早く皆さんに伝えたい新しい作品もまたまだありますが、告知を必ずするのでそれまでお楽しみに」と書き出し、「そして野菜達も元気元気 たくさんの方の協力があり今年も一つ一つドラマや映画、野菜作りも気合い入れてやっとります」「毎年恒例の野菜の二つですが、1枚目の野菜は、、、これは味も見た目もかなり期待できる!!!後は天気次第、、、笑」と畑の様子を写真を添えて報告。「#なんの野菜でしょう」とハッシュタグでフォロワーに問いかけた。
この投稿にファンからは「あすかくんの作った野菜食べたい」「1枚目とうもろこしですか？色々本当に楽しみです」「作品の告知も楽しみだし、農業関連の投稿もとても嬉しいです」「ええ男やなぁ」「イケメン最高です」「ここ最近、長雨や猛暑でなかなか農産物の成長が不安かと思いますが成長見守ってます！」などの声が寄せられている。