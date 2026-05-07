Headphone Stand

木製デザイン雑貨ブランドのHacoa(ハコア)は、ヘッドフォンの型崩れや凹みを防止し、「愛好家の理想を形にした」という木製スタンド「Headphone Stand」を発売した。チェリーとウォールナットの2種類を用意し、通常販売価格は5,500円。新発売記念5% OFFキャンペーンとして、5月14日までは5,225円で直営店およびオンラインストアで販売している。

「高価でデリケートなヘッドフォンを愛用する方々の、保管の悩みを木工技術とデザインで解決し、さらなる愛着を育む」というスタンド。

細いスタンドはヘッドバンドの一点に荷重が集中し、クッションの凹みや型崩れの原因となるため、Headphone Standではヘッドバンドのカーブに沿う幅広のアーチ形状を採用。設置面を広くとることで負荷を均等に分散する。

デスクに直置きすると場所を取り、不意の衝撃で落下・破損するリスクがあるため、低重心なアルミスタンドと無垢材のベースを組み合わせ、安定したホールド感を実現。12cm四方の省スペース設計ながら、「デスクに“特等席”を作る」という。

さらに、「プラスチック製のスタンドでは、高級なヘッドフォンの質感に見劣りしてしまう」とし、ハイエンドなオーディオ機材とも相性の良いウォールナットとチェリーの無垢材を使用。「アルミニウムとの異素材コンビネーションが、こだわりのデスク環境をさらに格上げする」とのこと。木部への名入れやイラスト刻印にも対応する(刻印代は別途料金)。