¸µ£Á£Ë£Â£´£¸ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬ÆÈÎ©¡¡£Ï£Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿É×¡¦¹â¶¶Ô÷Æó¤Îà¸¥¿È¤Ö¤êá
¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê£³£´¡Ë¤¬£¶Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºßÀÒ»þ¤Î£±£µºÐ¤«¤é£±£¹Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà½ê¤·¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄÌî¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È»öÌ³½ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¡Ø¤â¤¦°ìÊâ¡¢¼«Ê¬¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÈÎ©¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄÌî¤Ï£²£°£°£µÇ¯¤Ë£Á£Ë£Â£´£¸¤Î£±´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡££°£·Ç¯¤«¤é¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤«¤éÂ´¶È¸å¤Î¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÆ°¤Þ¤Ç¤ò»öÌ³½ê¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤Ç¤â¡¢Ä¾¶á£¶Ç¯´ÖÃ´Åö¤À¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤ÎÃËÀ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥Ä¥é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ê¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÆ°²è¤Ç¤Ï°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÈÄÌî¤µ¤ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤âÎ©¤Á¡¢Ç®¿´¤Ë¾¦ÉÊ¤ÈÈÄÌî¤µ¤ó¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¯¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤âÊÌ¤ì¤ÆÄ©Àï¤ÎÆü¡¹¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÇ¤â¿È¶á¤ËÈÄÌî¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤â¤¤¤ë¡£¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤À¡£
¡¡£²£±Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£ÈÄÌî¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¶È¡¢¼ÒÄ¹¶È¤ÈÂ¿Ë»¤ÎÃæ¤Ç¤âÉ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹â¶¶Åê¼ê¤â¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÈÄÌî¤µ¤ó¤òÁ´ÎÏ¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ºòÇ¯¡¢ÈÄÌî¤µ¤ó¤¬£Ï£Ç¤È¤·¤Æ£Á£Ë£Â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é°¦Ì¼¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ä¥é¥¤¥ÖÆ°²è¤Î»£±Æ¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ°¤²ó¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤¢¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¹µ¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¸¥¿È¤Ö¤ê¡£²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ëÈÄÌî¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÊÌ¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤òÎÈ¤Ë¡¢ÆÈÎ©¸å¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤À¡£