筆者は家のお風呂に防水スピーカーを持ち込んでいます。元は、子どもたちをお風呂におびき寄せるため、好きな戦隊・ライダーの曲などをかけて誘導する手段でした。

その後、子どもたちが大きくなって個別に入るようになってからも、何となく定着して各々が好きな曲をかけたりYouTubeの動画の音声のみを再生したり。しかし長年の高湿度下での使用が祟ったか、先日ついに動かなくなってしまいました。

これまで当たり前のようにあったものが突然無くなるのは味気ないもの。ということで新たなお風呂用の防水スピーカーを探していたところ、灯台下暗し、ちょうどセールをやっていたAmazonで、Amazonベーシックに良い感じの製品があったのでご紹介させてください。

AmazonベーシックのBluetoothスピーカー。Amazonベーシックらしい黒一色のシンプルなデザインです。

Amazonベーシックらしい質実剛健・黒一色、大きさが約9.6×9.9×3.7cmとコンパクト。ポータブルスピーカーは大抵、本体が分厚いコロンとした形状の印象がある中、本製品はやや平べったいデザインです。底面と背面にゴム足があり、タテ置き・平置きが可能になっています。

iPhone 12 miniと並べるとこれくらいのサイズ感。やや平べったい形状が特徴的。

底面と背面にゴム足を備え、タテ置き・平置きできるようになっています。

スマートフォンなどとはBluetooth 5.3で接続。ペアリングは1:1のみ可能なようです。外部接続端子としてUSB Type-C端子を備えており、これで有線接続も可能なのかと思ったら充電専用でした。なおバッテリーは6時間もつとのこと。

電源と音量の＋－、Bluetoothペアリングという４つだけのシンプルな操作ボタン構成。

気になる防水性能は「IPX5」と説明書にありました。「3メートル離れた位置から1分間に12.5リットルの水を3分以上噴射しても機能が維持されるレベル」とのことなので、お風呂に置いておくには十分な性能だと思います。ただし水没は禁物。うっかりお風呂のふちに置いて湯船に落とさないよう気をつけていきたいところです。

充電はUSB Type-C端子経由で行います。

肝心の音質ですが……これは防水性能とトレードオフと言いますか、若干こもり気味でモゴモゴとした音に聞こえました。まあ短時間しか使用しないものですし、お風呂なら空間に反響してそれっぽく聞こえるし、この価格ならまあいっか！ と割り切っています。

何より水場という過酷な環境で使い倒すことを考えるなら、これくらいの価格のものを遠慮なくラフに扱えるほうが適しているように思います。今後も一日の終わりを締めくくるバスタイムの相棒として、裸の付き合いを続けていこうと思います。

製品名 発売元 実売価格 Amazonベーシック Bluetooth スピーカー Amazon 2010円