7日は朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそう、服装で調整を【これからの天気(5月6日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
7日(木)は、今日よりさらに気温が上がるところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の各地に乾燥注意報が発表されています。
◆5月7日(木)の天気
・上越地方
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は22～25℃の予想です。
上越市では、今日より4℃くらい高くなりそうです。
・中越地方
時おり雲が広がる程度で、晴れ間の出る時間が長くなるでしょう。
最高気温は25℃前後まで上がるところが多く、山沿いを中心に朝晩と日中の気温の変化が大きくなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
清々しい晴れの天気になるでしょう。
昼間は日差しでグングン気温が上がり、広い範囲で夏日になる見込みです。
空気の乾燥した状態が続くため、火の元にご注意ください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
こちらも青空が広がる見込みです。
夜は雲が増えますが、天気のくずれはないでしょう。
最高気温は26℃前後のところが多く、カラッとした暑さになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
穏やかに晴れるでしょう。
朝は少し空気がヒンヤリしますが、日中は各地で汗ばむ陽気になりそうです。
◆風と波
7日(木)も、風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、下越と佐渡で1.5m、のち1mの予想です。
◆週間予報
8日(金)は次第に雨となり、夕方ごろから所々で雨脚が強まるでしょう。
9日(土)午前中は、雨の降るところがありそうです。
一方、10日(日)は天気が回復し、過ごしやすい陽気になるでしょう。
7日(木)は、朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそうです。服装でうまく調節をするようにしてください。
7日(木)は、今日よりさらに気温が上がるところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の各地に乾燥注意報が発表されています。
◆5月7日(木)の天気
・上越地方
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は22～25℃の予想です。
上越市では、今日より4℃くらい高くなりそうです。
・中越地方
時おり雲が広がる程度で、晴れ間の出る時間が長くなるでしょう。
最高気温は25℃前後まで上がるところが多く、山沿いを中心に朝晩と日中の気温の変化が大きくなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
清々しい晴れの天気になるでしょう。
昼間は日差しでグングン気温が上がり、広い範囲で夏日になる見込みです。
空気の乾燥した状態が続くため、火の元にご注意ください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
こちらも青空が広がる見込みです。
夜は雲が増えますが、天気のくずれはないでしょう。
最高気温は26℃前後のところが多く、カラッとした暑さになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
穏やかに晴れるでしょう。
朝は少し空気がヒンヤリしますが、日中は各地で汗ばむ陽気になりそうです。
◆風と波
7日(木)も、風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、下越と佐渡で1.5m、のち1mの予想です。
◆週間予報
8日(金)は次第に雨となり、夕方ごろから所々で雨脚が強まるでしょう。
9日(土)午前中は、雨の降るところがありそうです。
一方、10日(日)は天気が回復し、過ごしやすい陽気になるでしょう。
7日(木)は、朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそうです。服装でうまく調節をするようにしてください。