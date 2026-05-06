これからの気象情報です。

7日(木)は、今日よりさらに気温が上がるところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の各地に乾燥注意報が発表されています。



◆5月7日(木)の天気

・上越地方

朝から日差しがたっぷり届くでしょう。

最高気温は22～25℃の予想です。

上越市では、今日より4℃くらい高くなりそうです。



・中越地方

時おり雲が広がる程度で、晴れ間の出る時間が長くなるでしょう。

最高気温は25℃前後まで上がるところが多く、山沿いを中心に朝晩と日中の気温の変化が大きくなりそうです。



・長岡市と三条市周辺

清々しい晴れの天気になるでしょう。

昼間は日差しでグングン気温が上がり、広い範囲で夏日になる見込みです。

空気の乾燥した状態が続くため、火の元にご注意ください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

こちらも青空が広がる見込みです。

夜は雲が増えますが、天気のくずれはないでしょう。

最高気温は26℃前後のところが多く、カラッとした暑さになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

穏やかに晴れるでしょう。

朝は少し空気がヒンヤリしますが、日中は各地で汗ばむ陽気になりそうです。



◆風と波

7日(木)も、風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、下越と佐渡で1.5m、のち1mの予想です。



◆週間予報

8日(金)は次第に雨となり、夕方ごろから所々で雨脚が強まるでしょう。

9日(土)午前中は、雨の降るところがありそうです。

一方、10日(日)は天気が回復し、過ごしやすい陽気になるでしょう。



7日(木)は、朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそうです。服装でうまく調節をするようにしてください。