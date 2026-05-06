中村倫也＆神木隆之介、偶然の“双子”コーデに照れ笑い クイズMCとしてイベント盛り上げ
俳優の中村倫也、神木隆之介が6日、都内で行われた映画『君のクイズ』 公開直前イベントに出演。偶然の“双子”コーデに照れ笑いを浮かべた。
【写真】ボトムスの柄までまさかの一緒！…貴重な双子コーデを披露した中村倫也＆神木隆之介
本作は作家・小川哲氏の同名小説を実写映画化。賞金1000万円を懸けたクイズ番組を舞台に、“問題を一文字も聞かずに正解する＝0文字解答”という前代未聞の事件の真相に迫る。主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村倫也、天才クイズプレイヤー・本庄絆役を神木隆之介が演じる。さらに、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”坂田泰彦役でムロツヨシが出演し、物語をかき乱す存在となっている。
この日は映画イベントとしては異例となる一般観覧客の参加型のクイズ大会を実施。中村、神木はMCとしてクイズ大会の問い読みを行ったほか、クイズ挑戦者との交流を楽しんだが、おそろいの映画特製のTシャツに加え、全身を黒で統一したコーデで登場した。
中村は「映画のイベントでクイズ大会って初めてだし、こんなに出演者の衣装が被っているのも初めてです」と明かし、神木も「たまたまです」と笑みを浮かべた。衣装のボトムスに関しては縦縞のデザインまでもが被っており、これを見た中村は「縦縞な僕たち、よこしまな心は持たずにやって参りました」と語り、ニヤリと笑った。
イベントには二人に加え、ふくらP（QuizKnocｋ）も出演した。
【写真】ボトムスの柄までまさかの一緒！…貴重な双子コーデを披露した中村倫也＆神木隆之介
本作は作家・小川哲氏の同名小説を実写映画化。賞金1000万円を懸けたクイズ番組を舞台に、“問題を一文字も聞かずに正解する＝0文字解答”という前代未聞の事件の真相に迫る。主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村倫也、天才クイズプレイヤー・本庄絆役を神木隆之介が演じる。さらに、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”坂田泰彦役でムロツヨシが出演し、物語をかき乱す存在となっている。
中村は「映画のイベントでクイズ大会って初めてだし、こんなに出演者の衣装が被っているのも初めてです」と明かし、神木も「たまたまです」と笑みを浮かべた。衣装のボトムスに関しては縦縞のデザインまでもが被っており、これを見た中村は「縦縞な僕たち、よこしまな心は持たずにやって参りました」と語り、ニヤリと笑った。
イベントには二人に加え、ふくらP（QuizKnocｋ）も出演した。