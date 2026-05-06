防犯カメラに「歩く映像」　行方不明の76歳女性か　深夜の温泉街近くで“浴衣姿”… 「声かければ良かった」目撃情報も

5月1日から家族で岡山県に温泉旅行へ来ていた76歳の女性が行方不明となっています。

番組は、女性の可能性がある人物が映った防犯カメラの映像を入手。

足取りを追いました。

FNNが入手した、岡山・美作市内の防犯カメラ映像。

映っていたのは、5月1日から行方不明になっている藤田博子さんの可能性があります。

広島・福山市に住む76歳の藤田博子さんは、5月1日から夫と長女夫婦、孫の5人で美作市にある湯郷温泉のホテルを訪れていました。

しかし、午後9時ごろに夫が確認したのを最後に行方が分からなくなっています。

それから3時間半後の2日午前0時半ごろ、藤田さんの可能性がある人物が歩く様子が防犯カメラに捉えられていたのです。

カメラが設置されている場所は、藤田さんの宿泊先のホテルから南に2kmほど離れた自動車販売店。

歩いて20分ほどの距離です。

藤田さんは行方不明になった5月1日、ピンク色の花柄模様の浴衣を着ていましたが、防犯カメラの映像に映る人物も浴衣を着ているように見えます。

もう1台の防犯カメラの映像には、姿勢良く、しっかりした足取りで道路の脇を真っすぐスタスタと歩いていく様子が確認できます。

防犯カメラを設置していた自動車販売店 カープロデュース・グランツの店長は「一応国道だが、深夜になると交通量はまばらになる。浴衣の女性が1人で歩いているような時間でもないし、通りでもない。コンビニとかがあるわけでもない。見ての通り田んぼと山くらいしかないので、何か目的があって歩かれてたのか、おかしいな」と話します。

藤田さんの可能性がある人物は、どこに向かったのでしょうか。

この映像から約2時間半後の2日午前3時ごろ、交差点で藤田さんとみられる人物が目撃されました。

藤田さんらしき人物を見たという男性は2日午前3時ごろ、自動車販売店から600メートルほど離れた交差点で、花柄の浴衣を着た藤田さんとみられる人物を目撃したといい、「ふわふわ歩いているみたいな、ここがどこか分かってない感じ。キョロキョロしてた、こっち見たり。友達と話して『あの人行方不明者だったんじゃないか』って感じ。声かければ良かったな」と話します。

警察によりますと、藤田さんは足腰がしっかりしていて自分の名前は答えられる一方、住所については答えることができないといいます。

警察は引き続き、藤田さんに関する情報提供を呼びかけています。

情報提供は「美作警察署（0868-72-0110）」まで。