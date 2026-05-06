リン・チーリン、「小Sとの関係に距離」「芸能界に友人がほとんどいない」と本音吐露

2026年5月6日、台湾メディアの中時新聞網は、台湾のタレント、リン・チーリン（林志玲）が番組内で、ライバル視されてきた小Sことシュー・シーディー（徐熙娣）との関係や、芸能界に友人が少ないという意外な本音を明かしたと報じた。

記事は、小Sが司会を務めるバラエティー番組にリン・チーリンが出演し、2人の私的な関係について突っ込んだ質問を受けたと紹介。メディアで長年「犬猿の仲」をネタにしてきた背景を踏まえ、小Sが「自分をどの程度の友達だと思っているのか」と直球の質問を投げ掛けたと伝えた。

そして、小Sからの問いに対してチーリンが、親友になりたいという意欲を示しながらも、「ずっと距離を感じていた」と誠実に吐露したことを紹介。この距離感は自分側にも原因があるかもしれないと述べた上で、「あなたのことをもっと知りたい」と関係をより深めたい気持ちも明かしたと伝えた。

記事によると、同席していた著名司会者のツァイ・カンヨン（蔡康永）が2人に対してどちらも距離感を覚えるとコメント。どちらが距離を縮めやすいかと問われると「チーリンの方が誘いやすい」と答えたという。

また、リン・チーリンについて、話をすると真剣に向き合ってくれるが、他人の悪口には決して乗ってこない、ちょっと優等生すぎる部分があるとも評価。これに対してチーリン自身は「他人のことはあまり話さない」と返した。

記事は、リン・チーリンが「芸能界に友人がほとんどいない」と告白したことにも言及。率直な言葉が視聴者に驚きをもって受け止められ、話題を呼んだと報じた。（編集・翻訳/川尻）