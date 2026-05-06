CUTIE STREET佐野愛花、父顔出しの幼少期ショット公開「小さい頃から変わらず可愛い」「素敵な親子ショット」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の佐野愛花が5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。父親との幼少期ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ふるっぱー妹分「ぱぱの顔よいしょっ」父親との可愛すぎる幼少期ショット
佐野は「ぱぱの顔よいしょっ」とつづり「＃こどもの日」のハッシュタグを添えて、自身の幼少期ショットを公開。実家と思われる家庭的な空間で、幼い頃の佐野がカメラ目線で横に居る父親の頬に両手を添えている微笑ましい姿を披露している。また、写真には「’02 6 8」と撮影日が載っており、佐野が1歳の時の写真であることがわかる。
この投稿には「小さい頃から変わらず可愛い」「お父さん優しそう」「ほっこりした」「癒やされる写真」「面影ある」「素敵な親子ショット」「リアル天使」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ふるっぱー妹分「ぱぱの顔よいしょっ」父親との可愛すぎる幼少期ショット
◆佐野愛花、父親との幼少期ショット公開
佐野は「ぱぱの顔よいしょっ」とつづり「＃こどもの日」のハッシュタグを添えて、自身の幼少期ショットを公開。実家と思われる家庭的な空間で、幼い頃の佐野がカメラ目線で横に居る父親の頬に両手を添えている微笑ましい姿を披露している。また、写真には「’02 6 8」と撮影日が載っており、佐野が1歳の時の写真であることがわかる。
◆佐野愛花の投稿に反響
この投稿には「小さい頃から変わらず可愛い」「お父さん優しそう」「ほっこりした」「癒やされる写真」「面影ある」「素敵な親子ショット」「リアル天使」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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