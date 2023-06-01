NY株式5日（NY時間14:13）（日本時間03:13）
ダウ平均　　　49294.31（+352.41　+0.72%）
ナスダック　　　25349.90（+282.10　+1.13%）
CME日経平均先物　60680（大証終比：+1260　+2.08%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10219.11（-144.82　-1.40%）
独DAX　 24401.70（+410.43　+1.71%）
仏CAC40　 8062.31（+86.19　+1.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.934（-0.018）
10年債　 　4.415（-0.023）
30年債　 　4.987（-0.028）
期待インフレ率　 　2.484（-0.035）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.063（-0.024）
英　国　　5.061（+0.097）
カナダ　　3.590（-0.023）
豪　州　　4.971（-0.009）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.30（-4.12　-3.87%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4570.50（+37.20　+0.82%）

ビットコイン（ドル）
81549.56（+1614.86　+2.02%）
（円建・参考値）
1287万3414円（+254922　+2.02%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ