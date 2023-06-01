ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３５２ドル高 ナスダックも１．１％の大幅高
NY株式5日（NY時間14:13）（日本時間03:13）
ダウ平均 49294.31（+352.41 +0.72%）
ナスダック 25349.90（+282.10 +1.13%）
CME日経平均先物 60680（大証終比：+1260 +2.08%）
欧州株式5日終値
英FT100 10219.11（-144.82 -1.40%）
独DAX 24401.70（+410.43 +1.71%）
仏CAC40 8062.31（+86.19 +1.08%）
米国債利回り
2年債 3.934（-0.018）
10年債 4.415（-0.023）
30年債 4.987（-0.028）
期待インフレ率 2.484（-0.035）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.063（-0.024）
英 国 5.061（+0.097）
カナダ 3.590（-0.023）
豪 州 4.971（-0.009）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.30（-4.12 -3.87%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4570.50（+37.20 +0.82%）
ビットコイン（ドル）
81549.56（+1614.86 +2.02%）
（円建・参考値）
1287万3414円（+254922 +2.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49294.31（+352.41 +0.72%）
ナスダック 25349.90（+282.10 +1.13%）
CME日経平均先物 60680（大証終比：+1260 +2.08%）
欧州株式5日終値
英FT100 10219.11（-144.82 -1.40%）
独DAX 24401.70（+410.43 +1.71%）
仏CAC40 8062.31（+86.19 +1.08%）
米国債利回り
2年債 3.934（-0.018）
10年債 4.415（-0.023）
30年債 4.987（-0.028）
期待インフレ率 2.484（-0.035）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.063（-0.024）
英 国 5.061（+0.097）
カナダ 3.590（-0.023）
豪 州 4.971（-0.009）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.30（-4.12 -3.87%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4570.50（+37.20 +0.82%）
ビットコイン（ドル）
81549.56（+1614.86 +2.02%）
（円建・参考値）
1287万3414円（+254922 +2.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ