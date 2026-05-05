山形県鶴岡市藤島ではいま藤の花が見ごろを迎えています。きょうは多くの人が訪れ色鮮やかな藤の花とその香りを楽しんでいました。

【画像】色鮮やかな藤の花

鶴岡市の藤島体育館前にある藤棚では体育館が立てられた１９９６年から藤の花を育てていて、今、７種類の花を楽しむことができます。

藤島町は２００５年に鶴岡市と合併しましたが、町の名前に「藤」が入っていることから藤の花を町の花として大切に育ててきました。

きょうは藤の花の甘い香りが広がる広場でグラウンドゴルフをする人や散歩をする人などが見られました。

■訪れた人は

訪れた人（山形市から）「海で釣りをしていた。そのついでに寄ってみた。少しまだ蕾みたいになっているけれど、ちょうどいい塩梅だね。きれいですね」

グラウンドゴルフをする人「いま盛りみたいだね。きれいです。心が安らぐ」

グラウンドゴルフをする人「とても匂いも良いし、最高です。藤島は最高です。優しくて女性らしく、渋く美しくとても素敵な花です。清々しい気持ちです！」

藤島体育館前の藤棚は今月２３日までライトアップも行われていて、午後６時３０分から午後９時まで昼とは違った顔を見せる藤の花を楽しむことができます。