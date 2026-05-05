女優のトリンドル玲奈(34)が5日放送のTOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。中学時代に心の支えとなった楽曲を明かした。

トリンドルは24年1月に俳優の山本直寛との結婚を発表し、今年2月に第1子誕生を報告していた。

この日オンエアする楽曲には米人気歌手ノラ・ジョーンズの「Don’t Know Why」をリクエスト。「私中学校、オーストリアで過ごしていまして。その時に父にもらったCDなんですけれど」と明かし、「中学生からずっと聴いています。思い出の1曲です」と続けた。

パーソナリティーの坂本美雨から「お父さんからのプレゼントがオシャレですね」と言われると、うれしそうに笑い「何かその時、こういう素敵な歌手の方がいるんだというのを初めて知って」と回顧。「最初ドイツ語ができなくて現地の学校に通い始めたので、毎日割とドキドキしながら過ごしていたので、そんな中でこれをくれて。凄い聴いてました」と懐かしんだ。

坂本は「音楽が友達って言うような」と語り、トリンドルは「そうです、そうです。そんな感じでした」と声を弾ませた。

それでも「小学校高学年で向こうに行ったのかな？日本でドイツ語を学ぶよりも、向こうに行っちゃって、そういう環境にいちゃうと嫌でも耳に入ってくるし。割と早かったというか、1年というか、1年半ぐらいでもうペラペラしゃべれるようになりました」と語った。