タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が5月5日、放送されます。今回は、京都・伏見区にある人気イタリアン「大扇食堂」の最新映像が紹介されます。

【写真】豪華すぎる！ ぜいたく「Bランチ」！ 進化した“メニュー”も放送前に公開！

同イタリアンは、全20種の前菜盛り合わせ、5種の自家製パン、メインのバスタに12種のデザートまで、圧倒的な品数とボリュームの「Aランチ」（2800円）が人気。さらに肉料理やサラダが追加される、ぜいたくな「Bランチ」（5000円）も提供しています。

店主一人で接客、調理、配膳を行っているため、満席時はあまりの忙しさに、“なんてことだ”という意味のイタリア語「マンマミーア！」が飛び出すのもしばしば。

最新映像では、1カ月先まで予約が埋まる同店の盛況ぶりが紹介。そんな中でも、掃除に毎日2時間以上かけ、調理用具やキッチン、テーブルなども常にピカピカの状態を保つ店主の姿勢、「ええもん作りたい。自分の理想に近づけたい」と料理を進化させていくだわりなどを伝えます。

番組の進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一さん、お笑い芸人の小籔千豊さん、ガールズグループ「ME：I（ミーアイ）」のMOMONAさんとTSUZUMIさんがゲスト出演します。