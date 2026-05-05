気象予報士・吉田ジョージさん死去、56歳 番組で共演の高橋みなみ追悼「あまりに突然の事でまだ受け止めきれず」在りし日の写真公開

気象予報士・吉田ジョージさん死去、56歳 番組で共演の高橋みなみ追悼「あまりに突然の事でまだ受け止めきれず」在りし日の写真公開