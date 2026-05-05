PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて、セール「デッキ構築フェス」が開催されている。期間は5月12日2時まで。

「デッキ構築フェス」はデッキビルダーゲームを中心としたセールで、「カードゲーム」や「デッキ構築」といったタグが付けられた作品が多くラインナップされている。対象作品としては、ポーカーにローグライク要素をかけ合わせた「Balatro（バラトロ）」や、クレーンゲームと取り入れた「ダンジョンクロウラー幸運ウサギと魔法の爪」、サイコロを使って戦う「Die in the Dungeon」などがセールになる。

このほかセール外の作品として「Slay the Spire 2」や「Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors」など、発売から間もない注目作も同ページにて紹介されている。

□Steamの「デッキ構築フェス」のページ

「Balatro」20%オフ

「ダンジョンクロウラー幸運ウサギと魔法の爪」35%オフ

「Die in the Dungeon」35%オフ

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