ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」の勢いが止まらない。話題沸騰中の「盛れ！ミ・アモーレ」のミュージックビデオが4日、再生回数1000万回を突破し、ついにその人気を不動のものとした。

圧巻なのは、11人のメンバーが放つ圧倒的な歌唱力の競演だ。ラテン調の情熱的なサウンドに乗せて、突き抜けるようなハイトーンや力強いフェイクが次々と繰り出される。さらに、ハロー！プロジェクト伝統の「リズム感」を凝縮したキレのあるダンスも秀逸。指先まで神経の通った小気味好いステップは、一度見れば目が離せなくなるほどの中毒性を放っている。

この厚みのあるパフォーマンスを支えているのは、今の11人にしか出せない絶妙なグループの層の厚さだ。グループの屋台骨を支える実力派メンバーが放つ熟練の表現力に、フレッシュな若手メンバーらの爆発的なエネルギーが融合。個性の異なる歌声が幾重にも重なり合うことで、一瞬たりとも飽きさせないドラマチックな展開を生み出している。個々の高いプロ意識が火花を散らすような相乗効果こそが、今のJuice＝Juiceの最大の武器といえるだろう。

もはやグループの代表曲といっても過言ではない「盛れ！ミ・アモーレ」。13年もの歴史を歩んできたグループは今年、新境地へと向かっている。