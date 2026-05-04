「ファーム・西地区、阪神４−４広島」（４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

「こどもまつり」と銘打たれた一戦は、延長タイブレークまでもつれた末に引き分け。阪神先発の木下里都投手（２５）が５回無失点の好投。最速１５７キロの直球で広島打線を押し込み、球数が８０球を超えても１５５キロを記録した。

打線は三回、ドラフト２位・谷端将伍内野手（２２）の適時中前打などで３点を先制。その後、中継ぎ陣が同点に追いつかれ、延長に突入。１点を勝ち越された延長十回タイブレーク、同点に追いつき、なおも２死一、三塁の場面で西純矢外野手（２４）を迎えたが、投ゴロに倒れた。

試合後の平田勝男２軍監督（６６）の一問一答は、以下の通り。

◇ ◇

−先発の木下が５回無失点。

「球数も８８球？ちょうど末広がりや。丁寧に投げてたよ。元々ね、スピードが１５５キロ以上出るんでね、丁寧にゼロで粘り強く投げてたからね」

−今後もファームの先発ローテーションを回っていく。

「そうそうそう。中継ぎはタイミングがあれば、いつでもまた戻れるんでね。球数投げてスタミナつけてっていうところで、今は先発をやってるんで。中継ぎやれって言われても、それはもう十分できるんでね」

−１５５キロ以上の直球を投げる先発は魅力的。

「魅力があるから先発（をやっている）。もし１軍で先発っていう時も含めて、そういう時に備えて準備しているところ」

−「こどもまつり」と銘打って開催された。

「もう超満員やんか。ファームとはいえ、こんだけお客さんが入ってる中で、こういう緊張感のあるゲームをできるってことは、選手たちにとっては幸せだし、力がつくよ」