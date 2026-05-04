『カーセンサー』新CMはX JAPAN「紅」がテーマ 貴重なライブ映像＆楽器が登場 YOSHIKI「面白いCMですね（笑）」
菜々緒とロバートの秋山竜次が、中古車情報メディア『カーセンサー』の新CMに登場。伝説的バンド・X JAPANの名曲「紅」をテーマに、貴重なライブ映像や、メンバーたちが使用してきた楽器たちも登場する。
【写真】X JAPANメンバーの貴重な楽器たち（メイキングカット）
姉・ナナオ（菜々緒）、妹・ナナエ（秋山）らが出演し、これまでも意外なコラボレーションやユニークな展開が見どころとなっている同CMシリーズ。今回はX JAPANの「紅」を起用し、見どころたっぷりのCMとなっている。ナナオが物憂げな様子でたたずみ「カーセンサー、ワクワクするクルマ、探して“くれない”…？」とつぶやくと、スマホ画面にX JAPANのロゴが出現。高らかな「紅だーーー!!!!!」のシャウトが響きわたり、「紅」の歌詞と熱量に乗せ「もう二度と出会えないこの1台。中古車探しはカーセンサー」と締めくくられる。
CM内のステージセットには実際に使用されたYOSHIKIのドラム、PATAのギターのほか、HIDEさんのギター、TAIJIさんのベースも登場。さらに、デビュー当時の1989年や、HEATHさんとSUGIZOも加わったバンド復活時の2008年（※一部2009年）のライブ映像、YOSHIKIのクリスタルピアノが登場するバージョンなど、見どころ満載のラインアップになっている。またWeb向けコンテンツとして、各種CMを再構成したロングver.も公開する。
YOSHIKIは新CMに対し「エネルギッシュで面白いCMですね（笑）。 X JAPANの音楽が時代やジャンルを超えて、人々の生活に寄り添えることをうれしく思っています。 ていねいにご連絡いただきありがとうございました」とのコメントを寄せている。
■菜々緒、ロバート・秋山竜次 インタビュー（一部抜粋）
――今回はX JAPANさんの『紅』を起用した新CMですが、作品や撮影時の感想を教えてください。
菜々緒：『カーセンサー』のCMシリーズでのコラボレーションは第4弾になるのですが、（今回のCMが）X JAPANさんとは思っていなかったので、非常にうれしかったです。YOSHIKIさんが実際に使っているピアノやドラム、ギターやベースも（本物を）お借りしてCMに登場しているので、そういったところも見逃さずに注目していただけたらうれしいです。
秋山：すごかったですよね。オーディエンスも。みなさんヘッドバンキングとか、すごい熱気でしたね。（第3弾の）GLAYさんから続いてX JAPANさんだから、立て続けにとんでもないバンドとコラボですから。
――他にも今回のCMの注目ポイントを教えてください。
菜々緒：今回のCMでは1989年、2008年（一部2009年）の実際のライブ映像が使われていて、ファンのみなさんだったら「懐かしいな」「私もこのライブ行ったな」と懐かしく見ていただけるようなCMになっていると思います。
【写真】X JAPANメンバーの貴重な楽器たち（メイキングカット）
姉・ナナオ（菜々緒）、妹・ナナエ（秋山）らが出演し、これまでも意外なコラボレーションやユニークな展開が見どころとなっている同CMシリーズ。今回はX JAPANの「紅」を起用し、見どころたっぷりのCMとなっている。ナナオが物憂げな様子でたたずみ「カーセンサー、ワクワクするクルマ、探して“くれない”…？」とつぶやくと、スマホ画面にX JAPANのロゴが出現。高らかな「紅だーーー!!!!!」のシャウトが響きわたり、「紅」の歌詞と熱量に乗せ「もう二度と出会えないこの1台。中古車探しはカーセンサー」と締めくくられる。
YOSHIKIは新CMに対し「エネルギッシュで面白いCMですね（笑）。 X JAPANの音楽が時代やジャンルを超えて、人々の生活に寄り添えることをうれしく思っています。 ていねいにご連絡いただきありがとうございました」とのコメントを寄せている。
■菜々緒、ロバート・秋山竜次 インタビュー（一部抜粋）
――今回はX JAPANさんの『紅』を起用した新CMですが、作品や撮影時の感想を教えてください。
菜々緒：『カーセンサー』のCMシリーズでのコラボレーションは第4弾になるのですが、（今回のCMが）X JAPANさんとは思っていなかったので、非常にうれしかったです。YOSHIKIさんが実際に使っているピアノやドラム、ギターやベースも（本物を）お借りしてCMに登場しているので、そういったところも見逃さずに注目していただけたらうれしいです。
秋山：すごかったですよね。オーディエンスも。みなさんヘッドバンキングとか、すごい熱気でしたね。（第3弾の）GLAYさんから続いてX JAPANさんだから、立て続けにとんでもないバンドとコラボですから。
――他にも今回のCMの注目ポイントを教えてください。
菜々緒：今回のCMでは1989年、2008年（一部2009年）の実際のライブ映像が使われていて、ファンのみなさんだったら「懐かしいな」「私もこのライブ行ったな」と懐かしく見ていただけるようなCMになっていると思います。