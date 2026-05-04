「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の第2弾入場特典が発表！ 5月8日より配布スタート腕に巻き付く特製パッチンブレスがもらえる
【「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」入場特典第2弾】 5月8日 配布開始
東宝東和は、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の入場特典第2弾として「特製パッチンブレス」を5月8日より配布する。
4月24日より全国公開されている「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の新たな入場特典が発表された。作中に登場するマリオやルイージたちがデザインされたアイテムで、腕などに巻き付けて使用できる。
1人につき1つ配布される予定で、数量限定のためなくなり次第終了となる。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』- 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公式 (@mariomoviejp) May 4, 2026
?? 入場者プレゼント第2??弾 ??
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??パッチンブレス
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??5/8(金)より配布開始！
※無くなり次第終了となります。
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▼詳細はこちらhttps://t.co/le9HuBwOSu
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大ヒット上映中??#映画スーパーマリオギャラクシー… pic.twitter.com/bjOi8BmiCO