【「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」入場特典第2弾】 5月8日 配布開始

東宝東和は、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の入場特典第2弾として「特製パッチンブレス」を5月8日より配布する。

4月24日より全国公開されている「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の新たな入場特典が発表された。作中に登場するマリオやルイージたちがデザインされたアイテムで、腕などに巻き付けて使用できる。

1人につき1つ配布される予定で、数量限定のためなくなり次第終了となる。