◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート１６００メートル）

デビューから全く底を見せていないミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）の安定感は見逃せない。

新馬戦から２連勝を飾り、４戦目のレパードＳで重賞初制覇を飾ったドレフォン産駒。ジャパンダートクラシックでは、のちに世界トップクラスの活躍をするフォーエバーヤングから１馬身１／４差の２着に好走した。年明けのフェブラリーＳでは３着に敗れたが、７月の帝王賞ではＧ１級を初制覇。続くＪＢＣクラシックでは２つめのＧ１級タイトルを手にし、暮れの東京大賞典では２着に入った。ここまで１１戦７勝。すべて３着以内と国内では常に首位争いに絡んできた。

東京大賞典後の目標に見据えたドバイ・ワールドカップへの挑戦は、悪化する中東情勢の影響で断念。やむなくターゲットを変更せざるを得なかった。それでも田中博調教師は「仕切り直しの一戦になります。幸い予定変更に伴ってリズムが崩れるとかはないです」と感触を伝えた。中間の調整については「呼吸の悪さ、息遣いの悪さはまだまだ良化が欲しいところ」と注文を付ける面もあったが、「動きに関してはだいぶ軽くなっていますし、成長してきているなという実感もあります」と日に日に良化を感じているところだ。

ターゲットを切り替えた今回は、同じＪｐｎ１でも川崎記念（ダート２１００メートル）か、かしわ記念（ダート１６００メートル）の２択で後者を選んだ。「距離的なところでは多少は短いのかなと思います。１８００がベストだと思います。２０００メートル以上に延ばすよりは詰めたい」と距離面を重視しつつ、「船橋はＪＢＣクラシックで勝っているので、１６００は短いと思いますが、この舞台を選択しました」とコース適性も理由に挙げた。

マイル戦はフェブラリーＳで３着に好走しているが、田中博調教師は楽観視していない。「ワンターンから１回り（コーナー４つ）になるので、おそらくこの馬が経験する中で最も忙しい競馬になると思います」と分析するが、指揮官の予測を乗り越えた先に、ミッキーファイトの新たな可能性が広がる。