＜義母から同居＞旦那は単身赴任中だけど「一緒に住みたい」。義姉も来るし、私は子育て・介護要員？
義実家との距離感は、家庭によって大きく異なるものです。適度な距離でうまく関係を築いているママもいれば、関わり方に悩むママも少なくありません。今回の投稿者さんは、ひとり暮らしの義母からの「リフォームして同居したい」との提案に戸惑っています。しかも状況は少し特殊です。旦那さんは単身赴任中で、実際に同居することになるのは投稿者さんと子ども、そして義母だけなのだとか。さらに近くには義姉家族も住んでいると言います。経済的事情や将来の住まいのことも重なり、投稿者さんは決断に迷っているようです。
『上の子は大学で家を出る予定だから、近い将来、下の子と私、義母との生活になる。子どもは義母に懐いているけれど、私は人と住むのがものすごく苦手。義母に子どもの世話を頼んでいる義姉の子どももくると思うと憂鬱です』
現在は社宅住まいの投稿者さん。そろそろマイホームを、と考えていたところに、帰省中の旦那さんと義母さんの間で同居の話が進んだようです。やめておいたほうがいいのか、それともアパート住まいなら同居も視野に入れるべきなのか。投稿者さんは悩んでいると言います。この相談に、ママたちからはさまざまな意見が寄せられました。
旦那はいない、義母との同居は「断る一択」
人と住むのは苦手だという投稿者さんです。同居の話に戸惑うのもムリはありません。寄せられたコメントのなかには、同居そのものに慎重な姿勢を示す声が少なくありませんでした。
『子ども小さいなら面倒も見てもらえるしお互いさまだけれど、その状況だと介護のためだけって感じだね』
『義母がいくらいい人でも、あくまで他人。気をつかうし落ち着かないよ』
また、生活の小さなズレがストレスになるというコメントもありました。
『お皿を洗ったあと拭いてしまう？ それとも自然乾燥？ こういう小さな違いの積み重ねが大きなストレスになる』
『外出するたびに声をかけるとか、3食を準備しなきゃいけない生活は大変。旅行や外食も気軽にできなさそう』
生活は毎日の積み重ねです。些細な価値観の違いでも、同じ空間で暮らせば摩擦になりやすいのかもしれません。さらにこんな言葉もありました。
『感情はお金で買えない。同居は感情を差し出す行為』
そもそも他人との同居に精神的負担を感じる投稿者さん。経済的メリットがあっても、精神的負担が大きい場合があるという指摘です。お金がないのと、毎日死ぬほど悩まされるのとどちらを選ぶのかと、究極の選択を迫る声もありました。
実際に同居して後悔した人たち
同居を経験したことのあるママからは、リアルな声も届きました。
『義母は干渉しないしいい人だけれど、それでも同居はしない方がよかった』
『同居をOKした当時の自分をぶん殴りたい。いくらいい人でも、同じ家にいるだけで気をつかう』
人柄の問題ではなく、「同じ家に住む」という環境そのものが負担になるのだと、同居経験者のママたちは声を揃えました。
義姉の存在が気になるという声
投稿内容を読んだママたちが、もうひとつ気になったポイントがありました。それは義姉家族の存在です。
『義姉が頻繁に出入りするなら絶対やめた方がいい。盆暮れ正月を義実家でやるとなったら、すべて投稿者さんの負担になる』
『子育てと介護の要員にされる未来しか見えない』
同居は義母との関係だけではなく、周囲の親族との関係にも影響する可能性があります。
社宅で様子を見るという選択も
一方で、すぐに結論を出さなくてもいいとの意見もありました。
『住めるだけ社宅に住んで貯金したいと言って回避したら？』
『子どもが社会人になるまで待てば生活も変わる。子どもの成長によってリフォームも変わるから今は難しい、っていう』
将来の選択肢を残すためにも、今は急がないという考え方もあります。
大切にすべきことは
まず考えるべきことは何でしょうか。生活の条件を冷静に比べるべきだという声もあります。
『家がないなら同居した方がマシ。同居するくらいならアパートの方がマシ』
極端な表現ですが、「生活の自由」と「住まいの条件」を天秤にかける考え方です。住まいのグレードよりも、精神的な自由を重視するママは少なくないようです。コメントを読み、投稿者さんも「やっぱりやめよう。私、介護要員だね」と気持ちが整理されてきたようです。
義実家との同居は、うまくいくこともありますが、環境やタイミング、家族関係が整っていないと、大きなストレスになる可能性もあります。住まいは毎日をすごす場所です。経済的な条件だけではなく、自分が安心して暮らせる環境かどうかも大切な判断材料ではないでしょうか。投稿者さんの子どもさんはもう大きいのですから、これから家族の様子も変わっていくのではないでしょうか。勝手に同居の話を進めてしまった旦那さんには不信感が生まれてしまいます。そもそも「人と暮らすのが苦手」なら答えは出ているのかもしれません。これを機に、安心して暮らせる住まいを夫婦で考えてみてはいかがでしょうか。