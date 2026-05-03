【EVO Japan 2026】 日程：5月1日～3日 開催 会場：東京都江東区「東京ビッグサイト」東1・2・3ホール

5月1日より3日に開催されている格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」の「ストリートファイター6」部門は、ヤマグチ選手が優勝した。

「ストリートファイター6」部門は、7,000人を超えるエントリー人数を記録。その頂点となったは、ZETA DIVISION所属のヤマグチ選手だ。

決勝戦は、ウィナーズサイドから勝ち進んだ日本のヤマグチ選手 vs アメリカのPunk選手。Punk選手は決勝トーナメントを前に彼女へプロポーズしたことも話題に。ルーザーズスタートながら、本日負けなしで決勝戦まで進出を果たした。

しかし結果は、舞を使うヤマグチ選手が3－1で勝利。世界大会「CAPCOM CUP 13」の出場権を獲得した。

Finally decided too propose to my girlfriend hopefully it will bring good luck in my matches today maybe the happiest moment of my life. pic.twitter.com/uyt4SDLSlO - Punk (@PunkDaGod) May 3, 2026

【トーナメント結果】【Day 3 Main Stage V | EVO Japan 2026 presented by Levtech】