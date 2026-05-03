【EVOJ2026】「スト6」部門、優勝はヤマグチ選手！ プロポーズ直後のPunk選手に3－1で勝利
【EVO Japan 2026】 日程：5月1日～3日 開催 会場：東京都江東区「東京ビッグサイト」東1・2・3ホール
5月1日より3日に開催されている格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」の「ストリートファイター6」部門は、ヤマグチ選手が優勝した。
「ストリートファイター6」部門は、7,000人を超えるエントリー人数を記録。その頂点となったは、ZETA DIVISION所属のヤマグチ選手だ。
決勝戦は、ウィナーズサイドから勝ち進んだ日本のヤマグチ選手 vs アメリカのPunk選手。Punk選手は決勝トーナメントを前に彼女へプロポーズしたことも話題に。ルーザーズスタートながら、本日負けなしで決勝戦まで進出を果たした。
しかし結果は、舞を使うヤマグチ選手が3－1で勝利。世界大会「CAPCOM CUP 13」の出場権を獲得した。【トーナメント結果】
【Day 3 Main Stage V | EVO Japan 2026 presented by Levtech】
Finally decided too propose to my girlfriend hopefully it will bring good luck in my matches today maybe the happiest moment of my life. pic.twitter.com/uyt4SDLSlO- Punk (@PunkDaGod) May 3, 2026