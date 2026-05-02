Mrs．GREEN APPLEが2日、4日から大阪・ヤンマースタジアム長居で開催するスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」大阪公演を前に、大阪入りした。

大森元貴（29）は上下デニムの組み合わせに赤いサングラスをかけ、若井滉斗（29）は黒いデニムとアウターのコーディネートで、藤澤涼架（32）は白いTシャツにデニムジャケットを羽織り、3人そろって新大阪駅に降り立った。2日後からはヤンマースタジアムでファンクラブ限定のライブを行う。

「ゼンジン未到」シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模で開催してきたツアーシリーズで、これまでに7度開催している。今回は24年夏の『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』以来およそ2年ぶりの開催で、4月18日と19日には東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演を行い、2日間で14万人を熱狂させた。

7月にもMUFGスタジアムでファンクラブ限定で2公演を予定。同所で4日間ライブを開催するのは嵐以来2組目で、バンドとしては初の快挙となる。