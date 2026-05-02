4月30日、音楽番組『STAR』（フジテレビ系）に人気アイドルグループSnow Manが出演。新曲『BANG!!』を地上波で初披露し、ファンから興奮の声が多く寄せられている。そんな中、メンバーの深澤辰哉は思わぬところで注目を集めたようだ。

【写真】「食べこぼしが激しいw」深澤辰哉の奇抜な“米粒ファッション”

深澤の「米粒ファッション」にツッコミ殺到

Snow Manが披露した新曲『BANG!!』は、目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌だ。

「映画は、鈴木祐斗氏による同名漫画が原作。主人公で元最強の殺し屋・坂本を演じる目黒さんは、体重140キロのふくよかな姿と、細身になった“本気モード”を見事に演じ分けています。初日の興行収入は4億円を超え、30万人を動員。素晴らしいスタートを切ったこの春の話題作です」（映画ライター）

そんな目黒は現在、Netflix配信ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のため、カナダに長期滞在中。今回は約3か月ぶりの帰国ということで、9人揃ったSnow Manの姿にファンは歓喜しているが……。

「深澤さんの衣装に対して、X（旧ツイッター）上でツッコミが殺到しているんです。メンバー全員、黒を基調としたシックな装いで統一されていましたが、深澤さんのアウターにはデコルテ付近と袖の辺りに白い粒々のようなものがあしらわれています。これが“米粒みたい”と拡散されていて、大イジリされる事態に（笑）」（アイドル誌ライター）

今回の衣装姿は、放送終了後に番組とSnow Manの公式Xでも公開されている。確認すると、確かに“白米のような粒”が大量に付着しているデザインだ。

深澤の衣装に対して、ファンからは「ねえまって深澤さんの衣装米粒大量についてるんだ!?」「なんでそんなに米粒ついてるの!?」「食べこぼしが激しいw」「米粒ファッション最先端すぎて草」などの愛ある反応が。

なお、Snow Manは『STAR』の5月7日放送回にも出演予定。2週連続でファンを盛り上げてくれる9人だが、次回の衣装は果たして――。