日テレ河出奈都美アナ、初音ミクコスプレに絶賛の声「クオリティ高すぎ」「アイテム自作なのすごすぎる」
【モデルプレス＝2026/05/02】日本テレビの河出奈都美アナウンサーが5月1日、自身のInstagramを更新。初音ミクのコスプレ姿を披露した。
【写真】29歳日テレ美人アナ「クオリティ高すぎ」アイテム一から自作の初音ミクコスプレ
河出アナは「『コスプレしてニコニコ超会議に参加してみた。』 Oha！4の『コレミテ』コーナーでお届けしたニコニコ超会議参戦企画、ご覧いただきありがとうございました！」と自身がメインキャスターを務める同局系朝の情報番組「Oha！4 NEWS LIVE」（毎週月〜金曜あさ4時30分〜5時50分）内の企画で、4月25日・26日に開催された「ニコニコ超会議 2026」に参加したことを報告。ヘッドホンをつけたブルーグリーンのロングのツインテールに、髪と同じ色のネクタイを締めたシルバーのノースリーブトップスに黒いアームカバーの初音ミクのコスプレを披露し、「大好きな初音ミクのコスプレをするにあたって、妥協などできるはずもなく、自分なりにではありますが、ヘッドホンと耳飾りは一から作成し、衣装もサイズ調整してフィット感を高めました！（しかし、肝心の『01』のタトゥーシールを忘れるという失態…！いつかリベンジすることでお許しください）」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎ」「可愛すぎる」「アイテム自作なのすごすぎる」「本気を感じる」「スタイル抜群ですごく綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳日テレ美人アナ「クオリティ高すぎ」アイテム一から自作の初音ミクコスプレ
◆河出奈都美アナ、初音ミクコスプレ披露
河出アナは「『コスプレしてニコニコ超会議に参加してみた。』 Oha！4の『コレミテ』コーナーでお届けしたニコニコ超会議参戦企画、ご覧いただきありがとうございました！」と自身がメインキャスターを務める同局系朝の情報番組「Oha！4 NEWS LIVE」（毎週月〜金曜あさ4時30分〜5時50分）内の企画で、4月25日・26日に開催された「ニコニコ超会議 2026」に参加したことを報告。ヘッドホンをつけたブルーグリーンのロングのツインテールに、髪と同じ色のネクタイを締めたシルバーのノースリーブトップスに黒いアームカバーの初音ミクのコスプレを披露し、「大好きな初音ミクのコスプレをするにあたって、妥協などできるはずもなく、自分なりにではありますが、ヘッドホンと耳飾りは一から作成し、衣装もサイズ調整してフィット感を高めました！（しかし、肝心の『01』のタトゥーシールを忘れるという失態…！いつかリベンジすることでお許しください）」とつづっている。
◆河出奈都美アナのコスプレに反響
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎ」「可愛すぎる」「アイテム自作なのすごすぎる」「本気を感じる」「スタイル抜群ですごく綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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