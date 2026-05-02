4月30日放送のABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話にて、元アイドルでモデルのルナ（29）と彼氏のユウキ（31）が、女性にとって切実な問題である「出産のリミット」を巡り激しく衝突した。

【映像】修羅場の末にユウキが部屋を出ていく瞬間

本作は、交際中でありながら結婚に踏み切れない3組のカップルが、オーストラリアでの7日間の旅を通じて「結婚」か「別れ」の究極の選択を迫られるリアリティ番組。スタジオでは藤本美貴やヒコロヒーなど豪華な見届け人たちが、カップルたちのリアルな葛藤を見守っている。

スタイル抜群の8頭身美女である元アイドルのルナは、お金がなくて節約生活を送っているにもかかわらず、「32歳までに1人目を授かりたい」と明確なビジョンを持っていた。しかし、貯金ゼロで飲み代に給料を溶かす自由な彼氏・ユウキは「現実的じゃない」と反発する。

話し合いの中でユウキは、「できれば32歳の最後の期日までは（自由を）担保して欲しい」と煮え切らない言葉を並べるばかり。ルナは「はっきり言わへんからマジで」「言葉だよ大事なのは」と怒りを爆発させ、マインドがの彼に対する不信感を露わにした。

話し合いは平行線を辿り、耐えきれなくなったユウキは「もうちょっと1人で考えたい」とラウンジへ退出。出産という絶対に譲れないテーマの前で、超倹約家の彼女と浪費家の彼の歩み寄りは完全にストップしてしまった。スタジオの緊張感が高まる中、2人は別々の夜を過ごし決断の朝を迎えることとなる。