JWL参加から米挑戦へ…金城永亜がブルージェイズとの契約を正式発表

ブルージェイズとマイナー契約した金城永亜投手が1日、オンラインで沖縄市長への表敬訪問を行った。2025年に参加した「ジャパンウィンターリーグ（JWL）」でのアピールをきっかけに、2度の指名漏れを乗り越えて掴んだ米国挑戦への決意を語った。

金城は筑波大時代を含め、これまで2度のドラフト指名漏れを経験している。その後は四国アイランドリーグplusの高知ファイティングドッグスでプレーを続けたが、昨季は思うような結果を残せず、再起をかけてJWLへの参加を決意した。同リーグの登板で156キロを計測すると、その投球がスカウトの目に留まり、今回の契約へと至った。

表敬訪問で金城は「小さい頃から使ってきた縁のある球場でアピールできたことは非常に嬉しい」と喜びを口にした。自身の武器を「打者をねじ伏せるパワーピッチング」と分析。さらに「英語は全く喋れません」と苦笑いで不安も口にしつつ、「向こうで活躍するためには今の倍以上のパフォーマンスが必要。環境に慣れることも大事だが、まずは野球で結果を出すことに集中したい」と力強く抱負を述べた。

鷲崎代表の手応え…示した新たなMLBへのルート

あわせて、同じ境遇で挑戦を続ける選手たちに向け「一度は結果が出ず苦しんだが、諦めずにアピールすれば必ず誰かが見てくれている。沖縄からでも、どんな境遇からでも努力次第でチャンスは掴めると伝えたい」とメッセージを送った。金城は今後、マイナーリーグから夢の舞台を目指すことになる。

JWLから初のMLB契約選手輩出を受け、鷲崎一誠代表は「（MLB球団と契約する選手の誕生は）思った以上に早かったが、それだけポテンシャルの高い選手がJWLにいると証明できた」とコメント。「NPBで活躍してメジャーに行くのが王道だが、高卒・大卒からでもメジャーリーガーになれる道があることを、MLBスカウト陣も目指している。今回の契約はそのきっかけになるはずです」と期待を寄せた。（木村竜也 / Tatsuya Kimura）