皆さんは、会話の中で「なぜか上から目線で話されている」と感じたことはありませんか。本人に悪気がない場合でも、言葉の端々に優劣をつけるようなニュアンスがあると違和感を感じてしまいますよね。今回は、筆者の友人R子が体験した、上から目線で話すママ友に起こった思わずスカッとしたエピソードをご紹介します。 どうしても好きになれないママ友 R子は30代で、3歳の娘E美を育てるママです。子ども同士が保育園で