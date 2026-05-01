矢井田 瞳が、全国アコースティックツアー『DOOR to DOORS』の集大成となるビルボードライブ公演を、横浜、東京、大阪の3都市で開催する。

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矢井田はデビュー25周年のアニバーサリーイヤーに、全国25カ所を巡る弾き語りツアー、ファン投票によるリクエストライブ、13枚目のオリジナルアルバム『DOORS』のリリースなど、多彩な企画を展開してきた。今回の公演は、全国アコースティックツアー『DOOR to DOORS』の集大成として、また26年目の幕開けとして、2年ぶりのビルボードライブ公演となる。

ビルボードライブ横浜公演は、8月15日の“ヤイコの日”に開催。各会場とも1日2回公演となり、メンバーには水野雅昭（Per）、田中幹人（Gt）、JIN INOUE（Pf）、アフロ（Chor/Key）が名を連ねる。

チケットはオフィシャルファンクラブ『yaiko’s eye』にて最速先行受付がスタート。ビルボードライブ公式HPおよびe+にて、5月28日正午よりClub BBL会員／法人会員先行、6月4日正午よりゲストメンバー／一般発売が開始される。

・矢井田 瞳 メッセージ

「矢井田 瞳 Acoustic Live Tour『DOOR to DOORS』Billboard Live Special」開催にあたり新しい一歩を、素敵な音楽の思い出しかないBillboard Liveで始められること、とても嬉しく思います。この先の活動を楽しみにしていただけるような、そんなライブにしたいです。もうこの年になると、誰と比べることもなく、「自分との闘い一本！」という感じになってきました。良い曲を書きたい。ライブをたくさんしたい。このシンプルな2つの願いを、これからも叶えていきたいです。

矢井田 瞳

（文＝リアルサウンド編集部）