BE:FIRSTの真骨頂とも言えるヒップホップナンバー新曲「Rondo」先行配信決定

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BE:FIRSTの9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」に収録の新曲「Rondo」が、5月4日に先行配信されることが決定した。

■新曲「Rondo」は『CDTVライブ！ライブ！』でテレビ初披露

混迷する時代のなか、ダンスと音楽を武器にシーンを切り拓いてきたBE:FIRSTが、TOKYOから世界を踊らせる。

日本のヒップホップシーンを代表するプロデューサー・Chaki Zuluが手掛けた「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感を纏ったトラックが特徴。重厚で荘厳なサウンドスケープのもと、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーが展開される。

リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らす、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるヒップホップナンバーに仕上がった。

『BE:FIRST 5th Anniversary Project』の幕開けを飾る第1弾シングル「BE:FIRST ALL DAY」のリリースに合わせ、コンテンツスケジュールも公開。表題曲「BE:FIRST ALL DAY」の映像や新曲「Rondo」のスペシャルダンスパフォーマンス映像、そしてリリースを記念した配信番組『“BE:FIRST ALL DAY” Release Party』がYouTube / LINE VOOMにて公開されるなど、盛りだくさんの1週間となる。詳しくはオフィシャルサイトをチェックしよう。

また、5月11日にはTBS系『CDTVライブ！ライブ！』への出演も決定しており、新曲「Rondo」をテレビ初披露する。

BE:FIRSTは、5月6日に9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」をリリース。5月16・17日には、チケットが一般発売開始わずか3分で即完売となった自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を味の素スタジアムにて開催する。さらに、7月1日には10thシングル「Missing」のリリースも発表されている。

■リリース情報

2026.05.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Rondo」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

■【画像】シングル「BE:FIRST ALL DAY」ジャケット写真

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/