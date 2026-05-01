お笑いコンビ、マヂカルラブリー村上（41）の妻、ニコニコ動画の踊り手として知られる、いとくとら（読み方：いくら）が1日、インスタグラムを更新。双子の男女を出産したと発表した。

2人は22年7月に結婚。村上は4月30日深夜放送のニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（木曜深夜3時）で発表した。

いとくとらは、新生児の手と足の写真をアップした上で「ご報告です。先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！ 2人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第一子の女の子は2700g越え、第二子の男の子は3000g越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！」と伝えた。

「誰かさんの遺伝かしら、、、生まれてすぐ、お姉ちゃんは保育器に、弟くんはNICUに入りましたが、2人とも経過は順調でお姉ちゃんとは現在母子同室で過ごせています。弟くんも少しずつNICU退院に向けて頑張っています。日々寄り添ってくださっているNICUの皆様には頭が上がりません、、。」と記述。「お腹の中でずっと一緒だった2人を早く会わせてあげられますよに」と願った。

「思い返せば長かった、、妊活、不妊治療、早い段階からの妊娠糖尿病、切迫早産でのMFICU入院を経ての出産でした、、。」と振り返った。そして「帝王切開での出産だったのですが、今は体の痛さに驚きビビりながら少しずつ育児を始めています」とつづった。

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以下、発表全文。

ご報告です。

先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！

2人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第一子の女の子は2700g越え、第二子の男の子は3000g越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！

誰かさんの遺伝かしら、、、生まれてすぐ、お姉ちゃんは保育器に、弟くんはNICUに入りましたが、2人とも経過は順調でお姉ちゃんとは現在母子同室で過ごせています。

弟くんも少しずつNICU退院に向けて頑張っています。

日々寄り添ってくださっているNICUの皆様には頭が上がりません、、。

お腹の中でずっと一緒だった2人を早く会わせてあげられますよに。

思い返せば長かった、、妊活、不妊治療、早い段階からの妊娠糖尿病、切迫早産でのMFICU入院を経ての出産でした、、。

入院してから1ケ月半以上帰宅できておらず、くむに会えてないのも本当に辛い、、。

(ずっと預かってお世話してくれてる妹すーじーありがとう、、、)

しかしながら、正期産まで持ち堪えられたのは病院の先生や助産師さん方の支えのおかげでございます。 この子たちを授かるまでのことや、リスクが多いと言われる多胎妊娠＆高齢出産ということもあり、全然前向きになれず、ずっと不安がつきまとう妊婦生活でした。

ということで無事生まれてからのご報告とさせていただきました。

周りにも私からは数人にしか報告しておらず、突然のご報告となってしまいすみません

またどこかでこれまでのこと色々お話しできたら良いなと思っています。

帝王切開での出産だったのですが、今は体の痛さに驚きビビりながら少しずつ育児を始めています。

世の母たちは本当にすごいです、、。

まるで余裕はないし涙が出る日もあるけれど、この子たちのお世話をしているときは何もかも辛いことを忘れられます。

本当に心の底から愛おしいです。

ここまでたくさん支えてくれた家族、友人にも本当に感謝です！

村上も本当に信じられないぐらいにあれやこれやしてくれました。

まあまあ惚れ直しました。

一気に2人も家族が増え、これから生活はまるっと変わりそうですが、今後ともどうぞよろしくお願いします！