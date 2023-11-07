◇セ・リーグ 阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日 神宮）

阪神は30日のヤクルト戦（神宮）に今季最多16安打10得点で大勝し、首位を堅持した。4番・佐藤輝明内野手（27）が、リーグトップタイ7号ソロを含む3安打2打点で打率・376、7本塁打、25打点とし、シーズンの打撃主要3部門でトップに立った。4月23試合でも打率・376、7本塁打、23打点をマークし、球団では09年金本知憲、生え抜きに限れば03年今岡誠以来の「月間3冠」を決めた。1日巨人戦からはキャリアハイの月間打率・290を誇る5月戦線に突入。独走態勢を築くべく、不動の4番が進撃を続ける。

右翼・丸山和は一歩も動かなかった。闇夜にパラつく小雨を切り裂き、白球は右翼スタンドへ吸い込まれた。6―2の7回1死。佐藤輝が、3試合ぶりの7号ソロを放った。

「（本塁打は）良かったですね。（3冠王は）いい状態をキープできればな、と思う」

状態は上々だ。初回1死一、二塁では大山の先制2点二塁打に直結する遊撃内野安打。9―2の8回1死一、二塁でもダメ押し中前適時打を放った。3安打2打点を積み上げ、打率・376、7本塁打、25打点とし、ついに打撃3冠部門トップに躍り出た。特に「4月」は大暴れだった。月間23打点と同32安打はいずれもキャリアハイで、09年金本以来、球団17年ぶりの「月間3冠」の勲章を手にした。4番の打棒が止まらない。

つなぎもできる。好機に強い。そして何より、一発がある――。堂々の“トリプルクラウン”は当然の結果だ。今シーズンの佐藤輝は、もはや無敵と言っていい。前日29日は4打席4三振も、きっちりと修正。開幕からここまで2試合連続無安打がなく、好不調の波も極めて小さい。1日巨人戦（甲子園）からは月間打率・290を誇る得意の5月戦線に突入。好相性の1カ月を前に、最高のはずみをつけた形だ。

「いい準備ができていると思うので、続けていきたいと思う」

昨季は40本塁打＆102打点で2冠王に君臨。セ界のマークが厳しくなることも予想される今季は、さまざまな面で打撃フォームに手を加えた――と思いきや、基本は「今までの継続」という。

下半身から先に回り、上半身へとつながって、最後にバットを持つ手が出てくる理想のスイングを追求し続ける27歳。数年にわたる鍛錬が習熟につながり、技術力は格段に向上した。今春にはWBCにも出場し、ドジャース・大谷翔平をはじめとするメジャー軍団とも共闘。さまざまな経験値や刺激を得たこともプラスとなり、目の前の結果に一喜一憂することも減った。チームの貯金は今季最多タイの8。停滞を知らない主砲が、虎を高みへと押し上げている。

肌寒さが残る神宮の夜に描いた放物線。次は超満員の聖地での、伝統の一戦で――。上昇気流に乗る背番号8が、虎党に宿敵撃破のアーチを届ける。 （八木 勇磨）

○…佐藤輝（神）が4月の月間打率、本塁打、打点の打撃主要3部門でトップ。阪神選手の月間3冠は、09年4月の金本知憲以来17年ぶり。球団生え抜き選手では03年7月の今岡誠以来23年ぶりとなった。