ＣＢＣラジオ『つボイノリオの聞けば聞くほど』の「10時のつボ」のコーナーでは、日替わりでさまざまなジャンルのおたよりを紹介しています。4月28日の放送では、毛にまつわるおたよりをパーソナリティのつボイノリオと小高直子アナウンサーが紹介しました。本来は手術の際に下の毛を剃らなければならないというエピソードから出発したコーナーです。が…

トリートメントは必要？

坊主や髪の毛がかなり短い人は、髪のセットに時間がかからなかったり、シャンプーをするのは楽だというイメージがありますが、意外とそこまで楽でもないそうです。





これも財産

「小高さんが『丸刈りはシャンプーが楽だ』とおっしゃってましたが、2mmの頭にしているウチの夫はシャンプーの後、ご丁寧にトリートメントをしております。家族はみんな『意味がわからん！』とか『ボディーソープで全身洗えばいいじゃん！』とか言いますが、本人は『手触りが変わる』と申しております。ほぼ皮膚に塗っているとしか思えません」（Aさん）短いからこそ、トリートメントをしなければかなりチクチクするのでしょうか。

次はこのコーナーで時折取りあげられる、下の毛のあるなしにまつわるお話です。



「私はいわゆる恥毛と呼ばれる部分がツンツルテンです。手足は普通にあるんですが、脇の部分やあの部分にはない。



主人とよく温泉巡りをするんですが、みなさん森のように蓄えて見え、お手入れが大変だろうなと見ています。私のツンツルテンはこっそりした私の自慢のひとつです」（Bさん）



ナントカ脱毛といったものにお金をかけている方がいる一方で、ナチュラルに実現できているのはある意味財産かもしれません。

とあるビキニ姿に衝撃

一方でBさんに聞いてほしいというおたよりをつボイが紹介しました。



「アメリカ版『コスモポリタン』の翻訳を元に『ウィメンズヘルス日本版』（ハースト婦人画報社）が編集して掲載したもの。



ハンドメイド通販サイト『Etsy』に投稿されたあるビキニのカスタマーレビューで、あるTikTokユーザーがレビュー写真に衝撃を受けたと語っています。



そこにはビキニの脇からアンダーヘアーがふさふさとはみ出した状態で試着した女性の姿が映っていたのだそう。



『そう、これこそがあるべき姿だ』と彼女が動画で配信したところ、拡散されて400万回以上の再生、100万件以上の『いいね』を獲得したとのことです。



私的にはツルツルでもボーボーでも気にしませんが、どちらかといえばナチュラル派ですが、日本ではどうなのでしょうか？ものすごく興味深い話ですね」（Cさん）



紹介された記事では、最後に「十分な毛があれば創造性をかき立てられ、さまざまなファッションが楽しめるのに。そう感じているのは私だけではない」とまとめられています。



恥ずかしいという意識はなかなか変わりにくいために流行るとは思えませんが、果たしてファッションとしてやってくる日はあるのでしょうか。

（岡本）



つボイノリオの聞けば聞くほど

2026年04月28日10時01分〜抜粋（Radikoタイムフリー）