RadiChubu
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弁当3個で3万円？PayPay会計ミスで店員のひと言にイラッ
スマホひとつで支払いが済むキャッシュレス決済は、いまや日常の風景になりました。ところが便利さの裏で、ちょっとした操作ミスが思わぬ金額のトラブ…
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産後の恨みは一生…姑のひと言に涙する嫁。
嫁姑問題の投稿が多数寄せられる『つボイノリオの聞けば聞くほど』の名物「嫁姑のコーナー」。8月5日の放送では、夏休み中のつボイノリオに代わり塩見…
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大学のサークルで増える？複数のスポーツを融合させた「ピックルボール」
いま日本でブームになりつつあるスポーツ「ピックルボール」。東京を中心に人気が高まり、愛知県名古屋市でも専用のコートがいくつか誕生しています。…
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アメリカとイスラエルが仲違い？イランとの戦争に影響する可能性も
トランプ政権の方針が二転三転していることにより、イランとアメリカの戦闘はなかなか終結できずにいる状態。キーパーソンのひとりがイスラエルのベン…
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オカルトコレクター田中俊行、呪物600体に部屋を奪われ寝床は廊下？
8月4日放送のＣＢＣラジオ『北野誠のズバリ』は、一足早い「お盆特別企画怪談てんこもり」。オカルトコレクターの田中俊行さんが、今年もゲストとして…
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「肉は健康に悪い」は嘘！食べると幸せに感じる物質が出る？
8月4日放送の『つボイノリオの聞けば聞くほど』では、今週夏休みのパーソナリティのつボイノリオに代わって塩見啓一アナウンサーが登場。今年で67歳と…
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一日満喫！愛知牧場で初の花火大会にファミリーで参加！
全国各地で花火大会が開かれるこの季節。『ＣＢＣラジオ #プラス！』のアシスタント・石坂美咲は、「この夏初めて経験した花火大会」として、先月、愛…
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亡き先輩の「声」に衝撃、アホロートル林が貫く芸人人生の原点
ＣＢＣラジオ『しろくじちゃんとアホロートルが寝る前にほめるラジオ』は、シロナガスクジラのゆるキャラ・しろくじちゃんと、お笑いコンビ・アホロー…
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「ドラゴンズは攻撃の形をこう作れ」中日OB・中村武志が提案
8月3日放送のＣＢＣラジオ『ドラ魂キング』では、元中日ドラゴンズ捕手の中村武志さんと加藤里奈、宮部和裕アナウンサーがドラゴンズについて語りまし…
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夫婦間で贈与税がかかりにくくなる？「おしどり贈与」のメリット
こどもや孫に多額のお金をあげる時に気になるのが、贈与税の扱い。これは夫婦間でも同じですが、その贈与税がかからない『おしどり贈与』という制度が…
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今が旬！トウモロコシを最もおいしく食べるには？
リスナーからちょっとした不便を解決するアイデアが集まるのが、ＣＢＣラジオ『つボイノリオの聞けば聞くほど』の「そうだ！いいこと思いついた」のコ…
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コスプレサミット、ワクワクさん、アジア大会楽曲…愛知県の話題あれこれ
『ＣＢＣラジオ #プラス！』では、愛知県内の最新トピックを取り上げています。8月3日の放送では、世界コスプレサミットでの国際色豊かな盛り上がりや…
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助かった命を守るには？熊本地震、初の災害関連死か
熊本県は、最大震度7を観測した地震による死者が、災害関連か調査中の人も含めて8月2日の時点で38人になったと発表しました。このうち1人は車中泊をし…
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ＣＢＣ若狭敬一アナウンサーが語る、板東英二さんとの思い出
7月28日、元プロ野球選手でタレント・俳優の板東英二さんが、前週の22日に慢性心不全のため亡くなったと発表されました。享年86。8月1日放送のＣＢＣ…
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「あなたは客です」年下ホストにハマった既婚女性に、三上悠亜とRちゃんが喝！
ＣＢＣラジオ『夜の、ふたりごと。』は、愛知県出身の三上悠亜さんとRちゃんがパーソナリティを務める女子会トーク番組。仕事の悩み、恋愛の相談、美…
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「氷活」始めました！安藤渚七が刈谷で出会った衝撃の一杯とは
ＣＢＣラジオ『あんななのなななっ！』、“あんなな”こと安藤渚七が見つけたご機嫌になれるかけら（ピース）を紹介する「ななのご機嫌ピース」のコー…
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災害の強い味方。名古屋工業大学の「インスタントハウス」とは？
7月28日に発生した令和8年熊本地震。被災地の八代市に名古屋工業大学の北川啓介教授が足を運び、自ら開発した「インスタントハウス」を建設しました。…
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ＣＢＣ小川実桜アナ、呪術廻戦展で痛感した「自分に一番遠い職業」
次世代の人気アナを目指す若手アナウンサーたちがしのぎを削る、のびのびトーク番組ＣＢＣラジオ『アナののびしろ』。8月2日の放送では、小川実桜アナ…
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大久保佳代子の好きなタイプが激変…昔はミステリアス、今は？
『真誠presents 大久保佳代子・森本晋太郎のどうぞご自由に』（ＣＢＣラジオ）は、愛知県田原市出身の大久保佳代子さんと、事務所の後輩であるトンツ…
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ストーカーにGPS装着を検討。実施に横たわるさまざまな課題
政府は先月28日、総理官邸で犯罪対策閣僚会議を開き、ストーカー加害者へのGPS（衛星利用測位システム）端末装着の検討を盛り込んだ緊急対策をまとめ…