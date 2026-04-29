高岡商業高校時代は背番号３番。エースではなかった投手が大学野球で大きな成長を遂げ、一躍ことしのドラフト上位候補として注目されています。

開催中の東都大学春季リーグを取材しました。



東京の明治神宮野球場で行われている「東都大学野球リーグ」。優勝回数２８回を誇る亜細亜大学野球部の４年、高岡商業高校出身の川尻啓人投手です。今年の春季リーグはここまでの６試合で４試合に出場。２試合にリリーフ、２試合で先発登板しています。その魅力は何といってもストレートの速さ！球速はなんと１５８キロ！

高岡商業高校時代は夏の富山大会決勝に先発し、胴上げ投手になった川尻投手。ですが体の線が細く、そこまで目立つ投手ではありませんでした。





川尻投手「（球速を）速くしようと思って速くなっていなくて、体作りとか一から見直して、食事とかトレーニングとかを見直した結果が、球速アップにつながった」高校時代から、身長は４センチ伸びて１８９センチ！体重は２０キロ増えて９３キロに！甲子園でも先発のマウンドに立ちましたが、当時は打者としての能力の方が高く、背番号は「３」。エースナンバーではありませんでした。川尻投手「高校時代はエースになれなかったのが悔しかった、大学来て１８番背負えたっていうのは自分のモチベーションになっている」高校時代は付けることができなかった「エースナンバー」。大学生になって強豪・亜細亜大学のエースナンバー「１８」を背負うまでに成長しました。今月２２日の中央大学戦では、最速は１５３キロでしたがストレートはほとんどが１５０キロ超え！４回までに７つの三振を奪い、チームのリーグ優勝、そしてプロのスカウトへ大きくアピールしました。川尻投手「プロ目指すのもそうですし、やっぱドラ１で選ばれるのが１番の目標かなと思う」夢は県出身選手３人目の「ドラフト１位指名」です。