嵐・大野智“10年越し”恋人と密会の夜「かつて2人は旧ジャニーズ事務所に引き裂かれた」ラストライブ前に見せた“運命の再会”
嵐の大野智（45）が、かつて交際報道があった元女優と10年ぶりに再会し、密会を重ねていたことが「週刊文春」の取材で分かった。
大野といえば、1999年に結成された国民的アイドルグループ・嵐のリーダー。2020年末に活動休止し、現在は全国ドームツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の真っただ中にある。「週刊文春」はこれまで、大野が「嵐を辞めたい」という意向を持っていたこと、シングルマザーとの交際や宮古島への移住計画などを報じてきた。
旧ジャニーズ事務所に引き裂かれた2人が再会
そして今回、約6年の活動休止を経てラストライブに臨む大野が、2015年に熱愛報道のあった元女優のA子さんと再会を果たし、深夜に密会する様子を「週刊文春」がキャッチした。
A子さんの知人が語る。
「2人は10年前、旧ジャニーズ事務所に引き裂かれた形になった。今回の再会をA子はとても喜んでいた」
大野の事務所に関係を尋ねたが、期日までに回答はなかった。
4月29日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および4月30日（木）発売の「週刊文春」では、2人の再会の経緯、A子さんのその後、大野の「第二の人生」への思いなどを詳しく報じている。