嵐の大野智（45）が、かつて交際報道があった元女優と10年ぶりに再会し、密会を重ねていたことが「週刊文春」の取材で分かった。

【画像】「週刊文春」のカメラがとらえた大野智の近影

大野といえば、1999年に結成された国民的アイドルグループ・嵐のリーダー。2020年末に活動休止し、現在は全国ドームツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の真っただ中にある。「週刊文春」はこれまで、大野が「嵐を辞めたい」という意向を持っていたこと、シングルマザーとの交際や宮古島への移住計画などを報じてきた。



大野智 ©文藝春秋

旧ジャニーズ事務所に引き裂かれた2人が再会

そして今回、約6年の活動休止を経てラストライブに臨む大野が、2015年に熱愛報道のあった元女優のA子さんと再会を果たし、深夜に密会する様子を「週刊文春」がキャッチした。

A子さんの知人が語る。

「2人は10年前、旧ジャニーズ事務所に引き裂かれた形になった。今回の再会をA子はとても喜んでいた」

大野の事務所に関係を尋ねたが、期日までに回答はなかった。

4月29日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および4月30日（木）発売の「週刊文春」では、2人の再会の経緯、A子さんのその後、大野の「第二の人生」への思いなどを詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月7日・14日号）