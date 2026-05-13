「5月31日のツアー最終公演は、ファンクラブサイトでの生配信も予定されています。有終の美を飾るためにメンバーたちもより一層の準備に邁進しているようです」こう語るのは、を知るイベント関係者。ラストツアーもいよいよ終盤を迎え、の活動終了が現実として迫ってきている。「4月下旬には福岡公演が開催されましたが、博多や天神など福岡の街のあちこちが“カラー”に染まっていましたね。百貨店や地元のお菓子メーカーな