２９日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３３０．８４ポイント（１．２９％）高の２６０１０．６２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２２．６４ポイント（１．４２％）高の８７６７．４５ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は１３３０億８６００万香港ドルとなっている（２８日前場は１３１１億９０９０万香港ドル）。

投資家心理がやや上向く流れ。中国の政策に対する期待感などが支えとなっている。２８日に開かれた中央政治局会議では、「内巻」（過当競争）の是正を徹底し、「人工知能（ＡＩ）＋」行動を全面的に実施する考えが示された。また、中国経済の持ち直しも改めて意識される。格付け会社ムーディーズは２７日、中国の格付け見通しを従来の「ネガティブ」から「安定的」に引き上げた。また、今月公表された中国の経済指標は総じて良好。都市部の一部で住宅価格が反転しつつあり、製造業の景況感が４カ月連続で拡大している。米イランの和平交渉が停滞し、原油相場の高騰が続いていることはマイナス材料となるものの、嫌気する売りはひとまず限定された。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国の保険・不動産が高い。中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が５．２％、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が４．４％、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が４．２％、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が３．７％ずつ上昇した。保険事業で中国２位の平安保険が公表した１〜３月期決算は投資収益の減少が響き７．４％減益とさえなかったものの、主力事業の生命保険・健康保険は堅調。営業利益の増加が買い安心感につながった。

自動車セクターも上げが目立つ。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が８．０％高、吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が３．５％高、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．８％高、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が２．６％高で引けた。ＢＹＤが報告した１〜３月期決算は５５．４％減益と低迷したが、粗利益率が改善したことを材料視している。複数報道によると、海外販売の拡大を受け、第１四半期の粗利益率は１８．８％と、過去１年間で最も高い水準となった。

農業セクターもしっかり。農機メーカー中国大手の第一トラクター（３８／ＨＫ）が６．６％高、肥料販売中国最大手の中化化肥ＨＤ（２９７／ＨＫ）が３．９％高、化学肥料メーカーの中国心連心化肥（１８６６／ＨＫ）が２．５％高、窒素系肥料メーカーの中海石油化学（３９８３／ＨＫ）が２．３％高と値を上げた。第一トラクターが発表した１〜３月期決算は６．２％増益。２０２５年通期決算の１１．９％減益から持ち直したことが好感された。

半面、半導体セクターは安い。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が６．０％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が３．３％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が３．１％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が１．３％ずつ下落した。半導体ファウンドリー大手の華虹については、米国の圧力が強まったこともネガティブ。報道によると、米商務省は先ごろ、複数の半導体製造装置メーカーに対し、華虹向けの設備・関連材料の出荷を一時停止するよう求めた。中国の先端半導体開発を鈍化させる狙いとみられている。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４０％高の４０９４．８０ポイントで取引を終了した。不動産が高い。非鉄・産金、自動車、消費、保険、インフラ関連、空運なども買われた。半面、ハイテクは安い。銀行・証券、海運も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）