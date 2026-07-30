新興国株式投資の新たな魅力、「ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンド」の逆張り投資戦略

米国グロース株式に偏った運用ポートフォリオに分散投資を促す対象として「新興国株式」への期待が高まっている――。ティー・ロウ・プライス・ジャパ…