サーチナ
-
香港大引：ハンセン０．５％高で反発、消費の一角はさえない
７日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１３７．７５ポイント（０．５４％）高の２５６６８．０３ポイント、本土企…
-
中国大引：上海総合１．０％高で４日続伸、ハイテク・医薬に買い
７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３９．６９ポイント（１．０２％）高の３９４０．０４ポイントと４日続伸した。７月１…
-
香港前場：ハンセン０．２％高で反発、上海総合は０．５％上昇
７日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３７．５７ポイント（０．１５％）高の２５５６７．８５ポイント、本土…
-
香港大引：ハンセン１．５％安で反落、香港銘柄が下げ主導
６日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３８５．５４ポイント（１．４９％）安の２５５３０．２８ポイント、本土企…
-
中国大引：上海総合０．６％高で３日続伸、ハイテク株に買い
６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２１．９２ポイント（０．５７％）高の３９００．３５ポイントと３日続伸した。７月１…
-
香港前場：ハンセン１．８％安で反落、上海総合は０．０１％上昇
６日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４５２．３１ポイント（１．７５％）安の２５４６３．５１ポイント、本…
-
香港大引：ハンセン０．２％高で反発、好決算の創科実業８．１％上昇
５日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６２．９０ポイント（０．２４％）高の２５９１５．８２ポイント、本土企業…
-
中国大引：上海総合１．５％高で続伸、科創板が４．８％上昇
５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５６．１５ポイント（１．４７％）高の３８７８．４３ポイントと続伸した。７月１６日…
-
香港前場：ハンセン０．１％高で反発、上海総合は１．３％上昇
５日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２８．２８ポイント（０．１１％）高の２５８８１．２０ポイント、本土…
-
香港大引：ハンセン０．６％安で７日ぶり反落、本土銀行セクター下げ主導
４日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５６．４８ポイント（０．６０％）安の２５８５２．９２ポイントと７日ぶ…
-
中国大引：上海総合０．３％高で反発、科創板が４．１％上昇
４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１２．６２ポイント（０．３３％）高の３８２２．２９ポイントと反発した。外部環境…
-
香港前場：ハンセン０．５％安で７日ぶり反落、上海総合は０．２％上昇
４日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１２６．９７ポイント（０．４９％）安の２５８８２．４３ポイントと７…
-
新興国株式投資の新たな魅力、「ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンド」の逆張り投資戦略
米国グロース株式に偏った運用ポートフォリオに分散投資を促す対象として「新興国株式」への期待が高まっている――。ティー・ロウ・プライス・ジャパ…
-
香港大引：ハンセン０．５％高で６日続伸、信義光能１３．４％上昇
週明け３日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１２４．９７ポイント（０．４８％）高の２６００９．４０ポイン…
-
中国大引：上海総合０．６％安で反落、科創板が５．１％下落
週明け３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２２．６０ポイント（０．５９％）安の３８０９．６６ポイントと反落した。…
-
香港前場：ハンセン０．０４％高で６日続伸、上海総合は０．６％下落
週明け３日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１１．０１ポイント（０．０４％）高の２５８９５．４４ポイ…
-
香港大引：ハンセン０．１％高で５日続伸、テック株が上昇
３１日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２５．５５ポイント（０．１０％）高の２５８８４．４３ポイントと小幅に…
-
中国大引：上海総合０．７％高で反発、政策期待が相場下支え
３１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２７．５７ポイント（０．７２％）高の３８３２．２６ポイントと反発した。中…
-
香港前場：ハンセン０．１％安で５日ぶり反落、上海総合は０．８％上昇
３１日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２８．３０ポイント（０．１１％）安の２５８３０．５８ポイント、本…
-
香港大引：ハンセン０．２％高で４日続伸、テック指数は１．３％逆行安
３０日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５０．９６ポイント（０．２０％）高の２５８５８．８８ポイント、本土企…