Mrs. GREEN APPLE「風と町」、「週間デジタル」初登場から2週連続1位 自身初の記録【オリコンランキング】
2026年度前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌となっているMrs. GREEN APPLEの「風と町」が、29日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、2週連続の1位を獲得した。
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同一作品が2週連続で1位を獲得するのは、2026年3月16日付、3月23日付での嵐「Five」以来。自身では「ライラック」（2025年1月13日付、1月20日付）以来2度目で、ランキング初登場からの2週連続デジタルシングル1位は自身初となった。
週間DL数は0.6万DL（5,947DL）で、累積DL数は2.4万DL（24,324DL）。
続く2位も2週連続。日曜劇場『GIFT』（TBS系／4月12日放送開始）主題歌のOfficial髭男dism「スターダスト」が、週間DL数0.6万DL（5,819DL）でランクイン。累積DL数は1.6万DL（16,497DL）となった。
3位には、4月25日に配信開始のKis-My-Ft2最新曲「夜の向こうへ」が、初週DL数0.5万DL（5,084DL）で初登場。メンバーの千賀健永が出演するドラマ『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』（テレビ東京系）のエンディングテーマとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞
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同一作品が2週連続で1位を獲得するのは、2026年3月16日付、3月23日付での嵐「Five」以来。自身では「ライラック」（2025年1月13日付、1月20日付）以来2度目で、ランキング初登場からの2週連続デジタルシングル1位は自身初となった。
続く2位も2週連続。日曜劇場『GIFT』（TBS系／4月12日放送開始）主題歌のOfficial髭男dism「スターダスト」が、週間DL数0.6万DL（5,819DL）でランクイン。累積DL数は1.6万DL（16,497DL）となった。
3位には、4月25日に配信開始のKis-My-Ft2最新曲「夜の向こうへ」が、初週DL数0.5万DL（5,084DL）で初登場。メンバーの千賀健永が出演するドラマ『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』（テレビ東京系）のエンディングテーマとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞